أخبار مصر

طرق تغيير الرقم السري لبطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة وسائل أمام المواطنين لاستعادة أو تغيير الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، بما يضمن سهولة صرف المقررات التموينية المخصصة لكل أسرة بشكل شهري.

وتتمثل الخطوة الأولى في إرسال رسالة نصية مدوَّن بها الرقم "1" على رقم الخدمة (9136)، بينما تتيح خطوة أخرى إرسال رسالة نصية إلى الرقم (91237)، ليُرسل بعدها الرقم السري الجديد في رسالة إلى هاتف المواطن المسجَّل لدى الوزارة.

 

كما يمكن استعادة الرقم السري إلكترونيًا عبر موقع  دعم مصر، وذلك من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا، ثم اختيار المحافظة التابع لها صاحب البطاقة، وتسجيل الدخول، ومن ثم الدخول على خدمات المواطنين واختيار خدمة "إعادة إرسال الرقم السري.

وعقب استكمال أي من هذه الخطوات، ترسل وزارة التموين رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المسجَّل باسم صاحب البطاقة التموينية لدى شركات الاتصالات، مدونًا بها الرقم السري الجديد، والذي يتيح لصاحب البطاقة صرف السلع التموينية المقررة وفقًا لحصة الأسرة المحددة من الوزارة.

 

