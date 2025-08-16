“التموين”: مشاركة 976 محلا تجاريا بالقاهرة في الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار فعاليات الأوكازيون الصيفي بالمحال المشاركة في محافظة القاهرة، بتخفيضات تتراوح بين 10 و30% مع بداية الموسم، على أن ترتفع النسبة تدريجيًا لتصل إلى 50% على بعض السلع بنهاية فترة الأوكازيون.

وأكدت مديرية التموين بالقاهرة أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون على مستوى المحافظة بلغ نحو 976 محلًا، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة للتأكد من التزام التجار بالعروض المعلنة.

وشددت على أنه في حال ضبط أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، مع استقبال شكاوى المواطنين بشأن الأوكازيون الوهمي، سواء عبر المديرية أو من خلال جهاز حماية المستهلك، ليتم فحصها وحلها على الفور.

شروط مشاركة المحلات في الأوكازيون

وأعلنت وزارة التموين عدد من الشروط لمشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفي 2025، وهي:

الحصول على موافقة مسبقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

امتلاك سجل تجاري وبطاقة ضريبية سارية للمحل المشارك.

تقديم تخفيضات حقيقية على المنتجات، وليس مجرد عروض وهمية.

الإعلان عن المشاركة من خلال لافتات وملصقات واضحة داخل المحل وخارجه.

أهمية الأوكازيون الصيفي

يساهم الأوكازيون في تنشيط حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية، ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة. كما يساهم في جذب المستهلكين إلى المحال التجارية، ويدعم لاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الرقابية تتابع بشكل مكثف المحال المشاركة لضمان جدية العروض والتصدي لأي تلاعب أو مخالفات قد تضر بحقوق المستهلكين.

