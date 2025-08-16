السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

الحكومة: نسعى لتحديد الحد الأدنى للأجرة بوحدات الإيجار القديم بالمرحلة الانتقالية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء كلّف المحافظين ببدء تنفيذ قرار المجلس بشأن حصر المناطق المؤجرة لغرض السكن وفقًا لـ قانون الإيجار القديم، في إطار خطة تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.


لجان متخصصة على مستوى المحافظات

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أنه سيتم تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات لتصنيف المناطق السكنية بـالإيجار القديم إلى مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير محددة، وهي المواد المستخدمة في البناء، متوسط مساحات الوحدات، شبكة الطرق والمواصلات المحيطة، طبيعة المنطقة والخدمات المتوفرة بها، آلية التصنيف وتحديد الإيجار.

 

ولفت إلي أن سيتم منح كل منطقة درجات وفق المعايير الموضوعة، بحيث تحصل المناطق المميزة على 80 درجة فأكثر، والمتوسطة على أكثر من 40 درجة، بينما المناطق الاقتصادية تقل عن 40 درجة، وعلى أساس ذلك سيتم تحديد الحد الأدنى للأجرة المستحقة خلال المرحلة الانتقالية بناءً على هذا التصنيف، على أن يستمر العمل به حتى انتهاء مهلة الـ 7 سنوات.

 

اتفاقات ودية ووحدات بديلة

وأشار الحمصاني إلى أنه من الوارد حدوث اتفاق بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المدة الانتقالية، كما تعمل الحكومة على توفير وحدات بديلة للراغبين من المستحقين من مستأجري الإيجار القديم، من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية أو البريد.

