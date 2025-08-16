فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي ينقذ شابًا تلقى طعنة مباشرة في القلب

نجح فريق جراحة القلب والصدر بـ مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة شاب ثلاثيني، بعد تعرضه لإصابة بالغة، إثر طعنة نافذة اخترقت البطين الأيسر للقلب، في حالة وُصفت بأنها “شديدة الخطورة” وكادت تودي بحياته.

ففي الساعات الأولى من صباح اليوم، استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الشاب في حالة حرجة يعاني من هبوط حاد بالعلامات الحيوية، حيث أظهر الفحص وجود تجمع دموي كبير بالغشاء المحيط بالقلب، مصحوبًا باسترواح هوائي وانسكاب دموي في التجويف الصدري الأيسر، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإنقاذه.

نقل المريض مباشرة لإجراء جراحة عاجلة بالصدر

وعلى الفور، جرى التنسيق بين فرق الطوارئ والجراحة والتخدير لتجهيز غرفة العمليات، وتم نقل المريض مباشرة لإجراء جراحة عاجلة بالصدر، كشفت عن نزيف حاد حول القلب وإصابة عميقة بالبطين الأيسر، إضافة إلى تجمع دموي كبير بالحيزوم الأمامي ونزيف داخل الصدر.

السيطرة على النزيف

وبكفاءة عالية، تمكن الفريق الطبي من السيطرة على النزيف، وإصلاح الجدار الأمامي للبطين الأيسر، مع تفريغ الاحتباس الدموي، ما أدى إلى تحسن تدريجي واستقرار حالة المريض.

وعقب الجراحة، نُقل الشاب إلى العناية المركزة لمتابعة دقيقة، قبل أن تستقر حالته ويُنقل إلى القسم الداخلي، ليغادر المستشفى لاحقًا وهو بحالة جيدة.

ووجّهت إدارة المستشفى الشكر والتقدير للفرق الطبية والتمريضية المشاركة في إنقاذ حياة المريض، مؤكدين أن سرعة التدخل والتنسيق بين الأقسام كان لها الدور الأكبر في إنقاذ حياته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.