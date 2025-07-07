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مستشفى المنصورة الدولي ينجح في إنقاذ حياة شاب من الموت بعد طعنة نافذة في القلب

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي في إنقاذ حياة شاب من الموت بعد طعنة نافذة في القلب. 

 

السيطرة على النزيف وإصلاح الجدار الأمامي للبطين

أكدت وزارة الصحة أنه تم السيطرة على النزيف وإصلاح الجدار الأمامي للبطين الأيمن من القلب وتفريغ الاحتباس الدموي، وهو ما ساعد في استقرار الحالة تدريجيًا.
بعد الاطمئنان على وضع القلب قام فريق الأشعة بتقييم تجمع الدم في البطن، وقرر أطباء الجراحة العامة اعتماد خطة علاج تحفظية والمتابعة الدقيقة.

المتابعة الدقيقة المستمرة والعلاج التحفظي

أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم نقل المريض بعد العملية إلى وحدة العناية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر، حيث خضع للمتابعة الدقيقة المستمرة والعلاج التحفظي حتى استقرت حالته تمامًا.

جدير بالذكر أن الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفي الشيخ زايد التخصصي، أكد أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما تعاني من صعوبة بالمشي والحركة وتشوه بالعمود الفقري.. وبعد مناظرة الحالة من قبل أطباء المخ والأعصاب بقيادة ا. د. هيثم المرسي استشاري جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري، بالعيادة، تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، حيث بينت الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وجود تزحزح بالفقرات القطنية والعجزية من الدرجة الخامسة صاحب ذلك وجود اختناق بالقناة العصبية وهي إحدى حالات التشوه النادرة بالعمود الفقري.

إصلاح التشوه بشكل كامل وفك الضغط عن القناة العصبية

وقال د. هيثم المرسي إنه تم تحضير المريضة ودخولها لغرفة العمليات حيث شمل التدخل الجراحي إصلاح التشوة بشكل كامل وفك الضغط عن القناة العصبية مع تحرير مخارج الأعصاب تحت مراقبة جهاز المراقبة العصبية، وعبر استخدام تقنية بولمان في جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت قرابة ٧ ساعات.

وفي السياق ذاته، أوضح د. أحمد كريم استشاري التخدير، أن الجراحة قد أجريت تحت تأثير العقاقير الوريدية فقط TIVA بإستخدام عقاقير مخدرة حديثة وعقاقير مهدئة فقط دون استخدام عقاقير مرخية للعضلات وتحت المراقبة المستمرة للوظائف العصبية للحبل الشوكي في منطقتي الصدر والقطنية لضمان عدم حدوث مضاعفات حركية أو حسية للمريض والتي قد تحدث في مثل تلك الحالات، ويمكن تقليل ذلك بإستخدام تلك التقنية والتي تكون فيها كامل الوظائف المرتبطة بالحبل الشوكي تحت المراقبة الدقيقة طوال الجراحة. 
 

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وأضاف "المرسي" أنه قد جرى نقل الطفلة من العمليات إلى إحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقرة لتغادر المستشفى خلال أيام للمتابعة بالعيادات الخارجية.

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الجراحة العامة العناية المركزة مستشفي المنصورة الدولي مستشفى المنصورة وزارة الصحة وحدة العناية المركزة

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