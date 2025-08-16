نغم صالح: خضعت لتدريبات صعبة بـ"جسم وأسنان وشعر مستعار" واستغرقت تحضيرات ألبومي 3 سنوات

عرفها الجمهور في البداية مغنية، لصوتها سحر خاص يأسرك فور سماعه، ولا تملك سوى أن تنصت إليه باهتمام ولا تستطيع مفارقته، وقدمت العديد من الأغاني التي تعلق بها الجمهور وأحبها من خلالها، غير أن هناك موهبة تمثيلية جبارة استطاعت الفنانة الشابة نغم صالح أن ترسم من خلالها ملامح وشخصية فنية خاصة بها، وتصنع لنفسها عالما مختلفا هو عالم "نغم" فحسب.

موهبة متفردة وحضور قوي

نغم صالح والتي حصدت جائزة أفضل ممثلة صاعدة بالمهرجان القومي للمسرح هذا العام عن دورها في مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" تعتبر بمثابة الابنة المتفوقة للمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث التحقت به لتثقل موهبة متفردة، وبالفعل ساهمت دراستها في المعهد في صناعة فنانة شاملة بمجرد مشاهدتها في أي عمل فني يبهرك حضورها القوي وأدائها التلقائي غير المصطنع.

كواليس المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

و تحدثت نغم صالح عن كواليس فوزها بالجائزة لـ "فيتو" قائلة: "بكل صراحة أنا هذا العام لم أتوقع نهائيا الفوز بجائزة أفضل تمثيل لأنني حصدتها قبل ذلك مرتين وكانا مختلفين عن جائزة أفضل ممثلة صاعدة.. والتي من الممكن أنني حصلت عليها هذا العام نظرا لمساحة دوري بالعرض والتي لا يمكن أن يتم تقيمها كأفضل ممثلة دور أول.. يكفي أن أخبرك أن الماستر سين للشخصية التي قدمتها كان بإجمالي 7 دقائق فقط".

وتتابع: "لكن في الوقت ذاته كنت متوقعة أن العرض يحصد جوائز كثيرة على كافة مستوى العناصر.. وتفاجئت برأي اللجنة وحصدنا جائزة أفضل عرض مركز أول بالمهرجان".

وتوضح "نغم": "جسم وأسنان وشعر مستعار هو أقرب للعروض التجريبية التعبيرية.. لا يوجد به دراما شخصيات بالشكل المتعارف عليه.. لكن هناك رموز طوال الوقت وإشارات لطقوس معينة فهو عرض درامي مختلف".

تدريبات خاصة بعرض جسم وأسنان وشعر مستعار

وتكشف نغم صالح كواليس التحضيرات التي سبقت تقديم العرض لأول مرة قائلة: "غير تجهيزات المهرجان القومي التي كان من الضروري تطويع بعض العناصر والمشاهد لتلائم العرض به.. استغرقنا كفريق عمل للمسرحية وقتا كبيرا من التحضيرات.. نظرا لأن كل لوحة من لوحات العرض بها شخصيات مختلفة.. وهناك مشاعر واحاسيس كانت تتطلب تدريبات معينة مع المخرج مازن الغرباوي.. وأيضا العرض يستخدم طريقة معينة صعبة للغاية ونستعين بأشياء حولنا على المسرح".

المسرح.. عشق مختلف

"للمسرح عشق مختلف"، تتحدث نغم صالح عن حبها لعالم أبو الفنون مشيرة إلى أنها إذا اضطرت للاختيار بين المسرح وأي شكل فني آخر ستختار المسرح دائما وابدا بدون أي تردد، قائلة: "المسرح أقرب للجمهور بتحسي بنتيجة الشغل بشكل مباشر ورد فعل الجمهور يكون سريع وأمامك على الفور في المسرح كأنك تمنح جائزة كل يوم بعدما تؤدي دورك وتاخد تحية الجمهور وتصفيقهم".

ألبوم نغم صالح.. موسيقى جديدة

ومن عالم المسرح انتقلنا للمزيكا، نغم التي عرفها الجمهور بأسلوب غنائي معين منذ سطوع نجمها في سماء الغناء، قررت خلال الفترة الماضية تغيير كل ذلك وتقديم ألوانا موسيقية جديدة عليها ومختلفة عما اعتاده الجمهور لها، وظهر ذلك واضحا من خلال ألبوم "شلق" والذي مزجت خلال أغانيه بين عدة ألوان موسيقية بين الراب والطرب والمواويل والريجي والشعبي.

عمل 3 سنوات

وتتحدث "نغم" عن ذلك قائلة: "استغرقت وقتا كبيرا في التحضير للألبوم.. قعدت كتير أحاول أفهم أنا عايز أقدم أيه وحاسة بأيه.. طول الوقت أشعر أنني أقدم أعمال شبه التي تصل للجمهور ولم أرغب في تكرار تقديم نفس الشكل.. وأنحزت لاختيار ما أشعر به وأرغب في تقديمه للجمهور بطريقة تسعدني.. لذلك اشتغل على تطوير نفسي في المنزل أولا لمدة قاربت 3 سنوات".

وأضافت: "ظللت كذلك حتى ظهرت لي فكرة مزج الغناء والموسيقى الشرقي التي أقدمها مع ألوان موسيقية مختلفة أبرزها الراب والتراب، واستعنت بكل صناع المزيكا الذين تعاونت معهم والحمد لله نفذ وظهر الألبوم ونال إعجابا كبيرا وهذا ما يهمني بالتأكيد".

