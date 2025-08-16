السبت 16 أغسطس 2025
983 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالقليوبية

 أدى اليوم السبت 983 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة القليوبية، حيث امتحن الطلاب في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام الامتحانات.

محافظ القليوبية يقدم العزاء في ضحايا حريق مخزن القناطر الخيرية (صور)

خطورة إدمان السوشيال ميديا، أوقاف القليوبية تنظم لقاء توعويا للأطفال

 وتابع مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية، سير العملية الامتحانية من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مؤكدًا انتظام أعمال الامتحانات داخل 13 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، دون رصد أي مشكلات أو معوقات.

 

وأوضح أنه تم الاطمئنان على خروج جميع خطوط سير نقل الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وسط تأمين كامل من الجهات الأمنية والحماية المدنية، حتى وصولها إلى داخل اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية في تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والمحافظة، والوزارة.

وشدد مدير المديرية على ضرورة توفير أجواء مناسبة وهادئة للطلاب، بما يضمن الانضباط والالتزام داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي محاولات غش، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب والمعلمين والعاملين داخل اللجان.

وأكد مدير المديرية على أن مصلحة الطلاب وتوفير سبل الراحة والدعم لهم تأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، من أجل خروج الامتحانات في صورة مشرفة تليق بالعملية التعليمية.

