حسن الخاتمة، وفاة موظف بالمعاش أثناء صلاة العشاء بالقليوبية

وفاة موظف أثناء أداء
وفاة موظف أثناء أداء الصلاة بالقليوبية، فيتو

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب وفاة سعيد عبد العظيم العبد، أثناء صلاة العشاء.

محافظ القليوبية يقدم العزاء في ضحايا حريق مخزن القناطر الخيرية (صور)

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميني باص وميكروباص على دائري القليوبية

 

حسن الخاتمة.. وفاة موظف بالمعاش أثناء الصلاة بالقليوبية 

وأوضح الأهالي القليوبية أن الفقيد كان من رواد المسجد، عرف بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان موظفًا بالمعاش. وقد رزقه الله بأربعة أبناء (بنتين وولدين)، وأنعم عليه بأداء فريضة الحج العام الماضي، ليختم حياته بذكر الله في وقت من أفضل أوقات اليوم.

