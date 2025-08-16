حسن الخاتمة، وفاة موظف بالمعاش أثناء صلاة العشاء بالقليوبية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب وفاة سعيد عبد العظيم العبد، أثناء صلاة العشاء.

حسن الخاتمة.. وفاة موظف بالمعاش أثناء الصلاة بالقليوبية

وأوضح الأهالي القليوبية أن الفقيد كان من رواد المسجد، عرف بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان موظفًا بالمعاش. وقد رزقه الله بأربعة أبناء (بنتين وولدين)، وأنعم عليه بأداء فريضة الحج العام الماضي، ليختم حياته بذكر الله في وقت من أفضل أوقات اليوم.

