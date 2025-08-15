الجمعة 15 أغسطس 2025
بحد أدنى 185 درجة، "تعليم القليوبية" تعلن فتح فصول الخدمات لطلاب أولى ثانوى

وافق  المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على فتح فصول الخدمات الطلاب الصف الأول الثانوي العام، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة القليوبية فقط عام ۲۰۲٥م، بحد أدنى (١٨٥) مائة وخمسة وثمانون درجة، وعلى ذلك يتم فتح فصول خدمات للصف الأول الثانوي بجميع الإدارات التعليمية للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بمدارس التعليم الثانوى العام، وفق الضوابط التالية:

 

تشييع جثامين 4 أشخاص ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القليوبية

ضبط مصنعين ومخزن للسلع المغشوشة والمقلدة في القليوبية

١- تتولى لجنة الخدمات بكل إدارة تعليمية توزيع الطلاب المتقدمين على المدارس، وذلك وفق شروط التنسيق، دون التقيد بالتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة، وبشرط سماح الكثافة.

٢- يتولي السيد مدير المدرسة تشكيل لجنة لاستلام ملفات المتقدمين تحت إشرافه المباشر.

٣- الالتزام بالقرار الوزاري (٣٥٧) بتاريخ ١٩ / // ۲۰۱۸م. بشأن فصول الخدمات.

- تنفيذ ما جاء بالنشرة رقم (۱۳۱) الصادرة من المديرية بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣ بشأن قواعد القبول والالتحاق بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م.

ه - الالتزام بالقرار الوزاري (١٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠، بشأن الرسوم المدرسية.

- تعمل فصول الخدمات لجميع الصفوف فترة مسائية.

- يتم استقبال الطلبات بالمدارس اعتبارا من الإثنين ١٨ / ٢٠٢٥٨ م.

ملحوظة: استمرار قبول ملفات طلاب الانتظام بحد أدنى (۲۲۰) مائتان وعشرون درجة، دون التقيد

بالتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة، بشرط سماح الكثافة.

