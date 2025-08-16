بعد تلقيه خطاب القبول بكلية الهندسة، الشرقية تودع شابًا لقى مصرعه في حادث تصادم

لم يكن الشاب“أحمد يسري محمد عبد الخالق”ابن محافظة الشرقية يعلم أن رحلته على طريق “الإسماعيلية – الصالحية” ستكون الأخيرة. فعند مفارق سامي سعد، وقع حادث سير مروع على الكوبري، خطف حياته وهو في بداية الطريق نحو حلمه.

خطاب كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

أحمد، الذي لم يتجاوز العشرين من عمره، كان قد تلقى قبل أيام خطاب قبوله في كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، وهو الحلم الذي سعى إليه لسنوات. كان يعيش فرحته الكبيرة، يخطط للمستقبل ويستعد لبداية مشرقة، قبل أن يختطفه الموت في لحظة صادمة.

المتوفى، فيتو

منصات التواصل الاجتماعي تتحول لساحة عزاء افتراضية

الخبر وقع كالصاعقة على أسرته وأصدقائه بمحافظة الشرقية وسرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء افتراضية، امتلأت بصوره وكلمات الوداع المؤثرة، ودعوات له بالرحمة والمغفرة.

جانب من الحادث،فيتو

