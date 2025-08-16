السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس تعليم القاهرة تتفقد سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالقاهرة

تابعت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدير المديرية رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية تعليم القاهرة، صباح اليوم السبت، بدء غرفة عمليات تعليم العاصمة لإمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي ( قديم - حديث ) اليوم الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك بإجمالي ٢٤٨٧٩ طالبا وطالبة داخل ٣٨ لجنة.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها أن الامتحانات تسير بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى حتى الآن، كما تم متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية  والتواصل الفوري لحظة بلحظة، لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة همت أبو كيلة وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية تعليم القاهرة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم غرفة عمليات تعليم القاهرة

مواد متعلقة

معلومات مهمة عن برنامج الإدارة الفندقية بـ سياحة حلوان

"التربية والتعليم" تعلن فتح باب التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

جامعة حلوان تستقبل طلاب جامعة السلطان قابوس ضمن برنامج Music Art

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية

وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

ختام معسكر الإعداد للفرق المتقدمة لبرنامج ما قبل الاحتضان بحاضنة Biocluster بجامعة حلوان

مدير تعليم الجيزة يتابع اختبارات القبول بالمدرسة السعيدية الرياضية

وزير التعليم يستقبل سفير سويسرا لدى مصر لبحث تطوير التعليم الفني

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads