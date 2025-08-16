رئيس تعليم القاهرة تتفقد سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابعت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدير المديرية رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية تعليم القاهرة، صباح اليوم السبت، بدء غرفة عمليات تعليم العاصمة لإمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي ( قديم - حديث ) اليوم الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك بإجمالي ٢٤٨٧٩ طالبا وطالبة داخل ٣٨ لجنة.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها أن الامتحانات تسير بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى حتى الآن، كما تم متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفوري لحظة بلحظة، لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.

