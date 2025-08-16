السبت 16 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

رسميا، رايان رينولدز ينضم لطاقم فيلم Avengers Doomsday

 أعلنت استديوهات مارفل رسميا، عودة الممثل "رايان رينولدز"، لأداء شخصية Deadpool مرة أخرى، خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday، لتنهي بذلك الجدل الذي استمر لأسابيع حول انضمام رايان للفيلم من عدمه.

 

مشاركة 6 فرق للأبطال الخارقين في فيلم Avengers Doomsday

 كشفت تقارير صحفية جديدة أن  فيلم Avengers Doomsda، سيشهد مشاركة 6 فرق للأبطال الخارقين من الأكوان المتعددة، ضمن أحداث الفيلم.

وأوضحت التقارير، أن الفيلم سيشهد ظهور كل من، فريق Avengers، وفريق TheNewAvengers، وفريق XMen، وفريق FantasticFour، وفريق Loki لأقوى أبطال الأكوان المتعددة، بالإضافة فريق DoctorDoom، الذي سيجمع أقوى أشرار مارڤل.

 

كيفن فيجي يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Avengers: Doomsday

وكشف رئيس استديوهات مارفل كيفن فيجي، تفاصيل جديدة عن فيلم "Avengers: Doomsday".

وقال فيجي خلال مؤتمر ديزني الذي أقيم مؤخرا، إن فيلم Avengers: Doomsday، سيركز على فريق الافنجرز، وشعب واكاندا، والـ Fantastic Four، وThunderbolts، وكذلك X-Men الأصليين، موضحا أن جميعهم سيقاتلون معا، ضد الدكتور دوم.

 

استديوهات مارفل تعلن ظهور 15 شخصية خارقة في فيلم "Avengers: Doomsday"

 أعلنت استديوهات مارفل، في بث مباشر، عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها في إعادة جميع الممثلين الذين عملوا معها حتى الآن.

وأعلنت مارفل، بالفعل عن عودة أكثر من 15 شخصية، خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، على أن يجسدوا معظمهم شخصيات ثانوية.

وتحدث المخرج، أنتوني روسو عن اختيار، الممثل روبرت داوني جونيور، لتجسيد شخصية دكتور دوم، في عالم مارفل السينمائي، وتحديدا فيلم Avengers Doomsday.

وقال روسو، في تصريحات صحفية: "لا أحد في العالم يستطيع تجسيد هذه الشخصية بالطريقة التي سيقدمها روبرت داوني جونيور".

 

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

 فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر للعثور في إحدى الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما أوردت التقارير الصحفية تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخا مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

Image

80 مليون دولار أجر روبرت داوني جونيور لبطولة فيلمين جديدين من Avengers

 وكشفت تقارير صحفية عن أجر الممثل الحائز على الأوسكار روبرت داوني جونيور، مقابل بطولة فيلمين جديدين من سلسلة Avengers.

وأوضحت التقارير أن  روبيرت داوني جونيور سيتقاضى 80 مليون دولار، مقابل بطولة فيلمي Avengers، كما سيحصل على عدة امتيازات أخرى، منها: السفر للتصوير بطائرة خاصة، وتعيين طاقم حراسة خاص به، ومنطقة تخييم ضخمة خاصة به في مواقع التصوير.

Image

روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، على عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

