بورصة عمان تسجل أعلى قيمة سوقية منذ 15 عاما

سجلت بورصة عمان، أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عامًا، وظهر ذلك في الفترة من نهاية 2024 وحتى الفترة الحالية من العام الحالي بنسبة نمو 26.3% في القيمة السوقية، و83.1% في معدل التداول اليومي، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسية لجميع القطاعات، وفق ما أعلنته هيئة الأوراق المالية، اليوم السبت.

القيمة السوقية لبورصة عمان

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان إلى 22.3 مليار دينار (حوالي 31.5 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، بنمو 26.3% وهي القيمة الأعلى منذ 2010، بحسب إرم بنزنس.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال الفترة ذاتها أعلى نسبة نمو، فقد ارتفعت قيمته السوقية 42% إلى 9.19 مليار دينار، مدعومًا بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

كما ارتفعت القيمة السوقية للقطاع المالي بنسبة 21% إلى 10.5 مليار دينار مدفوعًا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموًا بـ4.1% ليبلغ 2.6 مليار دينار كقيمة سوقية.

ارتفاع حجم التداول اليومي

شهد السوق ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، إذ بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.6 مليون دينار في 2025، بزيادة 83.1%، فقد كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع 130%، تلاه القطاع المالي 76.2%، ثم قطاع الخدمات 66.2%.

وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، ما انعكس إيجابًا على أداء السوق المالي.

وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) ارتفع 92% منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية يوليو 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية نوفمبر 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ 2009.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر.

توقعات مستقبلية

توقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية.

وأكدت أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الإيرادات الحكومية.

