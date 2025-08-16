السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فحوصات عاجلة وتحقيقات موسعة لكشف غموض تسمم 9 مواطنين بالشرقية

مستشفى،فيتو
مستشفى،فيتو

شهدت محافظة الشرقية إصابة 9 أشخاص بأعراض اشتباه تسمم غذائي، أعقبها نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى ديرب نجم المركزي.

وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أبو حماد المركزي

إسهال وإعياء شديد بعد تواجدهم داخل أحد الأماكن الترفيهية بمدخل ديرب نجم

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بوصول المصابين وهم يعانون من قيء وإسهال وإعياء شديد، بعد تواجدهم داخل أحد الأماكن الترفيهية بمدخل ديرب نجم.

المعاينة والفحص المبدئي

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الأعراض ظهرت عقب تناولهم وجبات يُجرى حاليًا فحصها، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات وإجراء التحاليل اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الواقعة.

كشفت مصادر طبية بمستشفى ديرب نجم المركزي، أن الحالات التسع المشتبه في إصابتها بتسمم غذائي ما زالت تحت الملاحظة الطبية، وأن أغلبهم حالتهم مستقرة، فيما يخضع اثنان منهم لرعاية خاصة لحين تحسن المؤشرات الحيوية.

سحب عينات من الدم والقيء وفحص بقايا الوجبات التي تناولها المصابون داخل المكان الترفيهي 

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أنه تم سحب عينات من الدم والقيء وفحص بقايا الوجبات التي تناولها المصابون داخل المكان الترفيهي، لإرسالها إلى المعامل المركزية وتحديد السبب بدقة.

سماع أقوال المصابين والعاملين بالمكان  

من جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات وسماع أقوال المصابين والعاملين بالمكان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت شبهة إهمال أو تلوث غذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسمم 9 أشخاص بتسمم غذائي بالشرقية حوادث محافظة الشرقية مستشفي ديرب نجم مستشفيات الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بلافتة إعلانات في الفيوم

تعرف على برنامج الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون

ريبيرو يكافئ لاعبي الأهلي بعد رباعية فاركو

ضبط شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالوايلي

قادة أوروبيون: مستعدون للعمل مع ترامب وزيلينسكي لأجل قمة ثلاثية

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads