فحوصات عاجلة وتحقيقات موسعة لكشف غموض تسمم 9 مواطنين بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية إصابة 9 أشخاص بأعراض اشتباه تسمم غذائي، أعقبها نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى ديرب نجم المركزي.

إسهال وإعياء شديد بعد تواجدهم داخل أحد الأماكن الترفيهية بمدخل ديرب نجم

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بوصول المصابين وهم يعانون من قيء وإسهال وإعياء شديد، بعد تواجدهم داخل أحد الأماكن الترفيهية بمدخل ديرب نجم.

المعاينة والفحص المبدئي

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الأعراض ظهرت عقب تناولهم وجبات يُجرى حاليًا فحصها، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات وإجراء التحاليل اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الواقعة.

كشفت مصادر طبية بمستشفى ديرب نجم المركزي، أن الحالات التسع المشتبه في إصابتها بتسمم غذائي ما زالت تحت الملاحظة الطبية، وأن أغلبهم حالتهم مستقرة، فيما يخضع اثنان منهم لرعاية خاصة لحين تحسن المؤشرات الحيوية.

سحب عينات من الدم والقيء وفحص بقايا الوجبات التي تناولها المصابون داخل المكان الترفيهي

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أنه تم سحب عينات من الدم والقيء وفحص بقايا الوجبات التي تناولها المصابون داخل المكان الترفيهي، لإرسالها إلى المعامل المركزية وتحديد السبب بدقة.

سماع أقوال المصابين والعاملين بالمكان

من جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات وسماع أقوال المصابين والعاملين بالمكان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت شبهة إهمال أو تلوث غذائي.

