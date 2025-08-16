البنك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

قرر البنك المركزي الروسي اليوم السبت، خفض سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، حيث تراجع سعر صرف الروبل بواقع 26 كوبيكا أمام الدولار إلى 80.02 روبل.

سعر الروبل مقابل اليورو

ونزل سعر الروبل مقابل اليورو بمقدار 65 كوبيكًا، إلى 93.71 روبل، فيما تراجع سعر صرف الروبل أمام اليوان الصيني بمقدار 1 كوبيك لمستوى 11.1 روبل.

المركزي الروسي يقرر خفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، وهو أكبر خفض لسعر الفائدة في البلاد منذ مايو 2022، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

جاء هذا القرار كما كان متوقعا على أمل إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات عديدة تباطؤ التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان إن الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بشكل أسرع من المتوقع في السابق.

وتمثل هذه الخطوة أكبر انخفاض منذ مايو 2022، عندما خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مع تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية الناجمة عن العقوبات الغربية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما يتوقع التقرير أن ينخفض التضخم السنوي إلى ما بين 6.0% و7.0% في عام 2025، ثم يعود إلى 4% في عام 2026، ويبقى عند المستوى المستهدف بعد عام 2026.

