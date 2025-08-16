ضبط شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية بـ منطقة الوايلى.

تزوير المحررات الرسمية بالوايلى

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من المحررات والمصدرات والشهادات الدراسية والكارنيهات "مزورين" - 2 خاتم مقلدين ومنسوبين لجهات حكومية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

