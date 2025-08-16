السبت 16 أغسطس 2025
حوادث

ضبط شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالوايلي

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية بـ منطقة الوايلى.

 

تزوير المحررات الرسمية بالوايلى 

 وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من المحررات والمصدرات والشهادات الدراسية والكارنيهات "مزورين" - 2 خاتم مقلدين ومنسوبين لجهات حكومية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

