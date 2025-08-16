السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

للنساء بعد انقطاع الطمث، نصائح طبية للعناية بالبشرة والحفاظ عليها

العناية بالبشرة بعد
العناية بالبشرة بعد انقطاع الطمث

للنساء بعد انقطاع الطمث، تمرّ النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث (المنوپوز) بتحولات جسدية واضحة تختبر معها بشرتهنّ تغيّرات ملموسة، مما يستلزم إعادة النظر في روتين العناية اليومي. 
 

أعراض مرض الكبد الدهني لدى السيدات، وما تأثير انقطاع الطمث عليه؟

نصائح للعناية بالبشرة في مرحلة انقطاع الطمث وما بعده


وهنا نستعرض أبرز توجيهات طبيبة نسائية مختصة لمواكبة هذه المرحلة بأمان وفعالية وفقًا لموقع Onlymyhealth.


1. ما تأثير سن اليأس على صحة البشرة؟

يعود سبب الأعراض الجلدية إلى تراجع هرموني واضح في إنتاج كلٍّ من الإستروجين والبروجيستيرون عند المبايض، ما يؤدي إلى فقدان الكولاجين والماء؛ ونتيجة لذلك، تصبح البشرة أرقّ، أضعف، وأقل مرونة، بل وأكثر امتلاءً في بعض الأحيان 

تشير مراجعة طبية نشرت عام 2022 إلى ارتباط سن اليأس بمشكلات جلدية شائعة مثل الجفاف، الحكاك، الصدفية، والالتهاب الجريبي (hidradenitis suppurativa).

التأثيرات تختلف من سيدة إلى أخرى: فقد تظهر بعض التغيرات فجأة عند البعض، بينما تتطور تدريجيًا لدى أخريات. وتؤدّي تلك التحولات إلى تغيّرات في إنتاج الزهم (الدهون الطبيعية للبشرة)، وتراجع مستوى الكولاجين، ما يعزز الحساسية، الجفاف، ترهل البشرة، وأحيانًا ولكن ليس دائمًا، ظهور حب الشباب البالغ.

 

انقطاع الطمث
انقطاع الطمث

2. أهم المكونات الفعّالة للعناية بالبشرة

يُوصى باختيار منتجات مخصصة للبشرة الناضجة أو تلك التي تستهدف مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ومراعاة احتوائها على المكوّنات التالية:

السيراميدات (Ceramides): تعزّز حاجز البشرة الطبيعي وتُساعد على الاحتفاظ بالرطوبة.

الريتينول (Retinol): يُحفّز إنتاج الكولاجين، ويُبطئ علامات التقدّم في العمر. يُستخدم بكميات صغيرة ولا يُنصح باستخدامه دون استشارة طبيب جلدية.

البِبتيدات (Peptides): تدعم تجديد الخلايا والكولاجين.

حمض الهيالورونيك (Hyaluronic acid): فعال بقوة في ترطيب البشرة وحبس الرطوبة بعمق دون انسداد المسام.
 

فيتامين C: مفيد لتوحيد لون البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، يُطبّق بحذر وتحت إشراف طبي.

 

أبرز نصيحة من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AADA): الحماية من الشمس أمر أساسي لتفادي بقع التقدم في السنّ، كما ترتفع مخاطر الإصابة بأنواع حديثة من سرطان الجلد والنموّات التي تسبق السرطان

ويُشجّع أيضًا على اعتماد نظام غذائي غني بالبروتينات، الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، إلى جانب المحافظة على جودة النوم.

 

العناية بنفسك بعد انقطاع الطمث
العناية بنفسك بعد انقطاع الطمث

3. العلاج الهرموني البديل (HRT)

يُعد العلاج الهرموني البديل وسيلة فعّالة للتخفيف من الأعراض الهرمونية المرتبطة بسن اليأس مثل الهبات الساخنة، التعرّق الليلي، والجفاف المهبلي.

من فوائد هذا العلاج المحتملة على البشرة: إعادة سماكتها، زيادة رطوبتها، تقليل فقدان الكولاجين، وبالتالي تحسين مظهرها بجعلها أكثر شبابًا وامتلاءً.

 

لكن بالطبع، يجب استشارة طبيب مؤهل قبل البدء بأي علاج هرموني لتقييم المنافع على الجانب الشخصي مقابل المخاطر المحتملة.

 

وأخيرًا، سن ما بعد انقطاع الطمث ليس مرضًا، بل مرحلة انتقال طبيعي في حياة المرأة. وخلالها، تتغير بشرتك — لكن لا يعني ذلك التخلي عن إشراقتها. 


بالاهتمام بالمنتجات المناسبة، والاعتماد على مكونات فعّالة، مع تحسين نمط العيش ودعم البشرة بالعلاجات الطبية المناسبة، يمكن الحفاظ على صحة البشرة ونعومتها وحتى تجديد شبابها نسبيًا. 


لابد أن تدركي أن بشرتك تتكيّف مع هذا التحوّل، ومع الرعاية المناسبة، لا يزال بإمكانها أن تتألّق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعراض انقطاع الطمث الأسباب الكامنة وراء تغيرات ما قبل انقطاع الطمث العناية بالبشرة بعد انقطاع الطمث العناية بالشعر خلال انقطاع الطمث فترة انقطاع الطمث

مواد متعلقة

للنساء فقط، 10 أصناف من الأعشاب الطبيعية تحسن حالتك النفسية

ما هي هرمونات السعادة، وكيف تحصل عليها في نظامك الغذائي؟

أهم نصائح، للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث

الأكثر قراءة

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads