تبدأ من سن الـ 40، علامات وأعراض انقطاع الطمث

انقطاع الطمث هو نقطة زمنية تمر بها المرأة 12 شهرًا متتاليًا دون دورة شهرية، وانقطاع الطمث هو جزء طبيعي من الشيخوخة ويمثل نهاية سنوات الإنجاب، وفي المتوسط، يحدث انقطاع الطمث في سن 52 عامًا.

ما هو انقطاع الطمث؟

انقطاع الطمث هو نقطة زمنية تمر بها المرأة 12 شهرًا متتاليًا دون دورة شهرية، ويحدث، في المتوسط، في سن 52 عامًا، وإنها عملية طبيعية تحدث عندما تتوقف المبايض عن إنتاج الهرمونات التناسلية، وعندما يحدث انقطاع الطمث بسبب الجراحة أو العلاج الطبي، يُطلق عليه انقطاع الطمث المستحث، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية الناتجة عن انقطاع الطمث أعراضًا جسدية وعاطفية غير مريحة، وهناك علاجات متاحة للمساعدة في أعراض انقطاع الطمث، مثل العلاج الهرموني أو الأدوية أو تعديلات نمط الحياة.

المراحل الثلاث لانقطاع الطمث

انقطاع الطمث هو النهاية الدائمة للحيض، وإذا لم يحدث ذلك بسبب أي نوع من العلاج الطبي أو الجراحة، فإن العملية تدريجية وتحدث في ثلاث مراحل:

ما قبل سن اليأس أو "الانتقال إلى سن اليأس": يمكن أن يبدأ سن اليأس قبل انقطاع الطمث بثماني إلى عشر سنوات عندما تنتج المبايض تدريجيًا كمية أقل وأقل من هرمون الاستروجين، وعادة ما تبدأ عندما تكونين في الأربعينيات من عمر السيدة، ويمكن أن تكوني في سن اليأس لعدة أشهر أو عدة سنوات، ويبدأ العديد من الأشخاص في الشعور بأعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية والهبات الساخنة وتقلبات المزاج في سن اليأس.

سن اليأس: سن اليأس هو النقطة التي لم تعد لدي السيدة فيها فترات الحيض، وفي هذه المرحلة، لا تطلق المبايض بويضات، ولا ينتج الجسم الكثير من هرمون الاستروجين، ويشخص مقدم الرعاية الصحية سن اليأس عندما تمر السيدة بدون دورة شهرية لمدة 12 شهرًا متتاليًا، وعلى عكس المراحل الأخرى، فإن سن اليأس نفسه هو لحظة محددة، لذلك لا تبقى في هذه المرحلة.

سن اليأس بعد انقطاع الطمث: هذا هو الوقت بعد انقطاع الطمث، وتظل السيدة في سن اليأس لبقية حياتها، وفي حين تخف معظم أعراض انقطاع الطمث بعد انقطاع الطمث، قد تستمر أعراض انقطاع الطمث الخفيفة لعدة سنوات بعد انقطاع الطمث، ويتعرض الأشخاص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

علامات واعراض انقطاع الطمث

قد تكون السيدة في مرحلة انقطاع الطمث إذا بدأت تعاني من بعض أو كل الأعراض التالية:

دورات شهرية غير منتظمة أو دورات شهرية أثقل أو أخف من المعتاد.

الهبات الساخنة، والمعروفة أيضًا باسم الأعراض الحركية الوعائية (شعور مفاجئ بالدفء ينتشر في جميع أنحاء الجسم).

التعرق الليلي و/أو الهبات الباردة.

جفاف المهبل.

إلحاح التبول (حاجة ملحة للتبول بشكل متكرر).

صعوبة النوم (الأرق).

التغيرات العاطفية (العصبية أو تقلبات المزاج أو الاكتئاب).

جفاف الجلد أو جفاف العينين أو جفاف الفم.

تفاقم متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

ألم الثدي.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من:

تسارع ضربات القلب.

صداع.

آلام المفاصل والعضلات.

تغيرات في الرغبة الجنسية.

صعوبة في التركيز أو فقدان الذاكرة (مؤقت غالبًا).

زيادة الوزن.

تساقط الشعر أو ترققه.

تسبب التغيرات في مستويات الهرمونات هذه الأعراض، و​​يعاني بعض الأشخاص من أعراض شديدة لانقطاع الطمث، بينما يعاني آخرون من أعراض خفيفة، ولن يعاني الجميع من نفس الأعراض عند انتقالهم إلى سن اليأس.

كم من الوقت تستمر أعراض انقطاع الطمث؟

يمكن أن تستمر أعراض انقطاع الطمث لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل حدوثه رسميًا، ويبلغ متوسط ​​طول أعراض انقطاع الطمث حوالي سبع سنوات، وتقول معظم النساء إن أعراضهن ​​تخف أو تختفي تمامًا بمجرد وصولهن إلى سن اليأس.

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