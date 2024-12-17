نصائح للعناية بالبشرة في مرحلة انقطاع الطمث وما بعده

تحدث العديد من التحولات الهرمونية في مرحلة انقطاع الطمث، والتي تؤدي إلى تغييرات في الجلد قد لا تكون موضع ترحيب للعديد من السيدات، حيث تنقسم إلى جفاف بالجلد وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وحب شباب وبقع شمس.

كيف يؤثر انقطاع الطمث على الجلد

ويؤدي انقطاع الطمث إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين مما قد يسبب تغييرات في الجلد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، بما في ذلك:

انخفاض إنتاج الكولاجين

زيادة الخطوط الدقيقة والتجاعيد

بشرة أرق وأكثر ترهلًا

جفاف

زيادة شعر الوجه

حب الشباب

بقع الشمس

وأشارت أحد الدراسات إلى أن بعض أنواع الكولاجين قد تنخفض بنسبة تصل إلى 30 في المائة في السنوات الخمس الأولى بعد انقطاع الطمث.

وأكد أحد الدراسات التي إقيمت على أشكال وجوه 88 رجلًا وامرأة إلى أن وجوه النساء بعد انقطاع الطمث تتقدم في العمر بشكل أسرع من وجوه الرجال، وكان ترهل الأنسجة الرخوة أحد الأعراض الملحوظة لشيخوخة الوجه.

وأشارت المراجعات الحثية إلى أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث مرتبط بتغيرات الجلد وعلامات الشيخوخة.، وأكدت المراجعة إلى أن الهالات السوداء تفاقمت لدى النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي ينمن لمدة أقل من 5 ساعات لليلة واحدة فقط، وجدت المراجعة أيضًا أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من فقدان الماء عبر البشرة.

على الرغم من أن ترقق الشعر غالبًا ما يكون علامة على الشيخوخة، إلا أن شعر الوجه يمكن أن يظهر على الجلد بعد انقطاع الطمث.

وأشارت المراجعات إلى أن زيادة شعر الوجه كانت أحد أعراض انقطاع الطمث الشائعة الناجمة عن انخفاض هرمون الاستروجين، وأدرجت المراجعات شعر الوجه والتجاعيد وترهل الجلد كأعراض انقطاع الطمث.

كيفية العناية بمشاكل الجلد أثناء انقطاع الطمث

يقول أطباء الجلدية أنه من غير الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء تمامًا أو بشكل دائم، فالشيخوخة عملية طبيعية، وانقطاع الطمث جزء منها.

ومع ذلك، هناك طرق لتبدو وتشعر السيدة بأفضل ما لديها مع دخول الجسم إلى مرحلة جديدة من حياتها.

الخطوط الدقيقة

يمكن أن تكون الخطوط الدقيقة أول علامة ملحوظة لشيخوخة الجلد، يوصي الخبراء بثلاث خطوات رئيسية للعناية بالبشرة:

الببتيدات

الريتينول

واقي الشمس

الببتيدات

ويمكن تحفيز إنتاج الكولاجين، نظرًا لأن الكولاجين هو أحد الألياف التي تحافظ على مظهر البشرة ممتلئًا وناعمًا، يمكن أن تساعد الببتيدات في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة.

اقترحت أحد المراجعات أن الببتيدات النشطة بيولوجيًا الموجودة في منتجات مستحضرات التجميل يمكن أن تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

الريتينول

يقلل الريتينول من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة أثناء انقطاع الطمث.

أشارت أحد الدراسات إلى أن الاستخدام الموضعي للريتينول له فوائد مضادة للشيخوخة.

واقي الشمس

اقترحت أحد الدراسات أن النساء فوق سن الأربعين يمكنهن تقليل تكوين التجاعيد جزئيًا عن طريق ارتداء واقي الشمس.

الجفاف

مع التقدم ​​في العمر يفقد الجلد رطوبته، من المهم البحث عن المنتجات التي تحتوي على مكونات تساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، مثل:

حمض الهيالورونيك

الجلسرين

السيراميدات

وأشارت أحد الدراسات والتي أجريت على 40 أنثى تتراوح أعمارهن بين 30 و65 عامًا إلى أن استخدام مصل موضعي يحتوي على حمض الهيالورونيك يمكن أن يوفر ترطيبًا للبشرة.

وأكدت الدراسة أن المنتج الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك والجلسرين وCentella asiatica، يمكن أن يحسن ترطيب البشرة بشكل كبير لمدة 24 ساعة.

بينما يحسن السيراميد البشرة الجافة، على الرغم من أن الباحثين لم يختبروا المنتجات على وجه التحديد على الأشخاص بعد انقطاع الطمث.

شعر الوجه

قبل اتخاذ خطوات لإزالة شعر الوجه يجب التأكد من عدم وجود أي مشاكل أخرى، مثل مشاكل الغدة الدرقية، وإذا تم استبعاد مشاكل الغدة الدرقية، يمكن إزالة الشعر بالطرق التالية:

إزالة الشعر بالليزر

كريم موضعي بوصفة طبية

الحلاقة

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