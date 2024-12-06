أعراض مرض الكبد الدهني لدى السيدات، وما تأثير انقطاع الطمث عليه؟

يظهر مرض الكبد الدهني عادة بنفس الطريقة عند كل من الإناث والذكور، ولكن وجدت الأبحاث أن خطر الإصابة به عند الإناث يرتفع بشكل كبير بعد انقطاع الطمث.

على الرغم من أن مرض الكبد الدهني أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء، إلا أن خطر الإصابة بالمرض يرتفع بشكل كبير عند الإناث بعد انقطاع الطمث، ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب التحولات الهرمونية، بما في ذلك زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الإناث في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض مرض الكبد الدهني

يظهر كل من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ومرض الكبد المرتبط بالكحول (ALD) أعراضًا قليلة أو معدومة عند الذكور أو الإناث، وبدون دعم من الطبيب، قد يكون من الصعب اكتشافه. ومع ذلك، يعاني بعض الأفراد من التعب والألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

إذا لم تتم إدارته، يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني تليف الكبد، وهي حالة تنطوي على تندب الكبد، وقد يسبب تليف الكبد أعراضًا مثل:

ألم في المعدة

فقدان الوزن غير المتوقع

فقدان الشهية

غثيان

اصفرار الجلد (اليرقان)

بول داكن اللون

براز شاحب

تجمعات مرئية تشبه شبكة الأوعية الدموية

حكة الجلد

تورم الساقين (الوذمة)

الارتباك

مرض الكبد الدهني أثناء انقطاع الطمث

على الرغم من أن الذكور أكثر عرضة من الإناث للإصابة بمرض الكبد الدهني، إلا أن خطر الإصابة لدى الإناث يرتفع بشكل كبير بعد انقطاع الطمث.

ففي أحد الدراسات والتي شملت ما يقرب من 17000 شخص في اليابان، وأجريت على مدار عام واحد، وجد الباحثون أن مرض الكبد الدهني أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ عند الرجال منه عند النساء، ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن النساء في سن 50 إلى 59 عامًا معرضات لخطر أعلى مقارنة بالنساء في الفئات العمرية الأخرى.

لهذا السبب، يعتقد الباحثون أن هناك أدلة مهمة تشير إلى أن الهرمونات الجنسية تلعب دورًا في تطور مرض الكبد الدهني، وعلى وجه التحديد، يبدو أن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون في المصل تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

هناك أيضًا خطر متزايد للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وهي حالة تتميز جزئيًا بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

عوامل خطر أخرى لمرض الكبد الدهني

يعد انقطاع الطمث عامل خطر كبير للإصابة بمرض الكبد الدهني لدى الإناث، ومع ذلك، يمكن لعدة عوامل أخرى أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض لكل من الإناث والذكور، بما في ذلك:

زيادة الوزن أو السمنة

مرض السكري من النوع 2

التقدم في السن (خاصة عند الإناث)

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض

الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية، مثل الميثوتريكسات والتاموكسيفين والأميودارون

مضاعفات الحمل، مثل سكري الحمل

تاريخ الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي سي

انقطاع النفس أثناء النوم

التعرض لمواد سامة أو مواد كيميائية

اضطرابات وراثية نادرة مثل مرض ويلسون

خيارات العلاج لمرض الكبد الدهني

يتضمن العلاج الرئيسي لمرض الكبد الدهني تغييرات صحية في نمط الحياة، والتي قد تشمل:

القيام بنشاط بدني منتظم، لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا في معظم الأيام

تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية ومنخفض الدهون المشبعة والمتحولة

تقليل السعرات الحرارية للوصول إلى وزن معتدل

الامتناع عن الكحول تمامًا

تجنب، حيثما أمكن، الأدوية أو المكملات الغذائية التي قد تلحق الضرر بالكبد بمرور الوقت

وفي مارس 2024، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على resmetirom، وهو أول علاج لمرض الكبد الدهني المتعدد لدى الأشخاص المصابين بتليف الكبد من المرحلة 2 إلى 3.

إذا تقدم المرض، فقد يوصي الطبيب بعلاجات أخرى، بما في ذلك:

الأدوية لعلاج الحالات الكامنة مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري

الإجراءات الجراحية مثل جراحة السمنة لفقدان الوزن

زرع الكبد، كملاذ أخير

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