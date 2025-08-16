ندوة توعوية حول تدوير مخلفات الموز بدندرة في قنا

نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أولى ندواتها التوعوية لبدء موسم الدورات الإرشادية بالتعاون مع مديرية الزراعة ومعهد بحوث البساتين ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي بقرية دندرة التي تشتهر بزراعة مساحات واسعة من الموز.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم المهندسة أماني صلاح عبداللاه مدير عام شئون البيئة بمحافظة قنا، والمهندسة أسماء أحمد مصطفى مسؤول التوعية البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة والدكتورة شيرين محمد سيد من إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، والدكتور أحمد ياسين حمد من معهد بحوث البساتين، والمهندس ناصر عبد الحميد عبد الله مسؤول الزراعة العضوية بمركز قنا، والمهندسة منى حمدي طه مهندسة إرشاد زراعي بمركز قنا، والدكتور هندي علي خليل باحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية.



أساليب تدوير المخلفات الزراعية بقنا

وأكدوا أهمية التوسع في تطبيق أساليب تدوير المخلفات الزراعية لما لها من فوائد بيئية وصحية واقتصادية خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.

وخلال فعاليات الندوة أوضحت المهندسة أماني صلاح عبداللاه، أن إعادة تدوير المخلفات الزراعية يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل آثار التغيرات المناخية مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الإدارة في نشر هذه الثقافة بين المزارعين فيما استعرضت المهندسة أسماء أحمد مصطفى الجوانب القانونية المنظمة للتعامل مع المخلفات طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 خاصة ما يتعلق بمخاطر الحرق المكشوف.

كما قدمت الدكتورة شيرين محمد سيد شرحا تفصيليا لطرق تحويل مخلفات الموز إلى سماد عضوي كومبوست بينما تناول الأستاذ الدكتور أحمد ياسين حمد أبرز الأمراض التي تصيب زراعات الموز وطرق مكافحتها إلى جانب الأساليب الحديثة لرفع كفاءة الإنتاجية.

وخلال النقاش عرض المزارعون أبرز التحديات التي تواجههم وعلى رأسها الحاجة إلى معدات فرم لتقطيع المخلفات خاصة بالمساحات الكبيرة مطالبين بتفعيل التعاون مع جمعيات العمل الأهلية التي تمتلك مثل هذه المعدات ومن جانبها أكدت الإدارة العامة لشئون البيئة ومديرية الزراعة استعدادها الكامل لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى والعمل على توصيلها للجهات المختصة.

واختتمت أعمال الندوة بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات الميدانية لتعزيز وعي المزارعين وتشجيعهم على اعتماد التدوير الآمن للمخلفات بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

وعقب الندوة نظم فريق العمل زيارة ميدانية إلى أحد الحقول حيث تم تقديم توصيات عملية للمزارعين الذين جددوا التأكيد على التحديات الميدانية المرتبطة بفرم المخلفات وقد أكدت الجهات المنظمة حرصها على دعم المزارعين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير الحلول المناسبة.

