الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بـ قنا

غريق، فيتو
غريق، فيتو

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة خلال لهوه أمام منزلهم  في قرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات  بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع صغير غرقًا داخل ترعة في قرية حجازة قبلى مركز قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع أنس.ح، يبلغ من العمر 4 أعوام غرقًا، خلال لهوه أمام منزلهم سقط داخل ترعة في قرية حجازة قبلي مركز قوص.

تم انتشال جثته  وإيداعه داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب محافظة قنا قرية حجازة قوص قرية حجازة قبلي قنا محافظة قنا مركز قوص جنوب محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز قوص مستشفي قوص المركزي مستشفي قوص

مواد متعلقة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى قنا

ضبط شاب بتهمة قتل والده في قنا

قطع الكهرباء عن 7 مناطق في قنا، اعرف الموعد

محافظ قنا يتابع موقف منظومة التقنين وطلبات التصالح

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

تشكيل مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads