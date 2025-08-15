انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بـ قنا

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة خلال لهوه أمام منزلهم في قرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع صغير غرقًا داخل ترعة في قرية حجازة قبلى مركز قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع أنس.ح، يبلغ من العمر 4 أعوام غرقًا، خلال لهوه أمام منزلهم سقط داخل ترعة في قرية حجازة قبلي مركز قوص.

تم انتشال جثته وإيداعه داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.