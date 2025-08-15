الجمعة 15 أغسطس 2025
حوادث

مصرع شخص مجهول الهوية إثر سقوطه من قطار في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه اليوم الجمعة، بعد أن سقط من قطار بمحطة قطارات سكك حديد نجع حمادى شمال محافظة قنا وتحول لأشلاء وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث سقوط شخص من قطار بمحطة قطارات سكك حديد نجع حمادى.

بالانتقال والفحص تبين إصابة شخص ذكر مجهول الهوية إثر سقوطه من القطار بمحطة قطارات نجع حمادى  وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى نجع حمادي المركزي  تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

