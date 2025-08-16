السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن 7 مناطق في قنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدد من المناطق، وذلك لإجراء الصيانة الدورية المقررة اليوم السبت الموافق 16/8/2025 من الساعة 6 صباحًا إلى 8 صباحًا.

وأشار إلى أن فصل التيار الكهربائي اليوم السبت الموافق 16/8/2025 من الساعة 6 صباحًا إلى 8 صباحًا، كاشفة عن المناطق التي تتأثر بالقطع وهي “مطحن ناصر، شارع حسن مبارك، المطحن حتى المدرسة الابتدائية المشتركة، شارع التحرير، الشبان المسلمين، السلخانة، خلف الطوابية”.

 

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا محافظة قنا قنا مدينة نجع حمادي

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بـ قنا

مصرع شخص مجهول الهوية إثر سقوطه من قطار في قنا

انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بـ قنا

محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتعزيز جودة الخدمات

الأكثر قراءة

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

إعادة فتح كوبري الجلاء بالاتجاهين أمام حركة السيارات

سعر الفاكهة اليوم السبت، تراجع جديد في الجوافة وارتفاع الكمثرى

بعد صدور القانون رسميا، كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أول مكاسب قمة ألاسكا، روسيا تنهي الترتيبات لعودة الرحلات الجوية مع أمريكا

خدمات

المزيد

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads