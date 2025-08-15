إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بـ قنا

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بنجع حمادي شمال قنا، وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث..

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف بقنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بمركز نجع حمادي.



على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالقري من كوبرى نجع العبادية بقرية الحلفاية بنجع حمادي وجرى نقل المصابين لمستشفى نجع حمادى لتلقى العلاج والرعاية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.