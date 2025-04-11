الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتطوير دار رعاية الرجال وتوفير طبيب مقيم (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد دار رعاية الرجال، فيتو

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط دار الرعاية الاجتماعية للرجال بمدينة الفتح، وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار والتأكد من تلقيهم العناية والرعاية اللازمة، وذلك في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية لحقوق الفئات العمرية المختلفة، رافقه خلال الجولة محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد كمال مدير دار الرعاية الاجتماعية للرجال، وسعدية نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية أحلام الغد والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ورئيس المركز.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام الدار 

 

حيث حرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام "دار الرعاية الاجتماعية للرجال" ووجه مديرية التضامن الإجتماعي، بتكثيف الجهود لتطوير الدار وتحديث المنشآت وتوفير كافة احتياجات النزلاء بما يضمن تحسين جودة حياتهم كما كلف مديرية الصحة بتوفير طبيب مقيم في الدار لضمان تقديم الرعاية الطبية المستمرة لنزلاء الدار والبالغ عددهم 47 نزيلا وتقديم تقارير عن حالتهم الصحية كما وجه لمسئول الدار بتخصيص غرفة للعزل للحالات المرضية المزمنة لأى نزيل.

 

وأكد محافظ أسيوط عن ضرورة الاهتمام بالجوانب النفسية والإنسانية للنزلاء، مشيرًا إلى أن الدار يجب أن تكون مكانًا يقدم لهم الدعم الكامل سواء كان عاطفيًا أو اجتماعيًا أو صحيًا.

توفير المواد الغذائية للدار بأسعار مخفضة

 

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مخزن الأغذية الخاص بالدار واطمئن على نوعيات الأغذية وتاريخ صلاحيتها وجودتها، موجهًا بضرورة الالتزام بمعايير وسلامة الأغذية وطرق حفظها وإتباع الدورة المستندية لحركة المخزن من شراء وفحص وتخزين وصرف كما وجه المسؤولين بوزارة التموين بتوفير المواد الغذائية للدار بأسعار مخفضة.

 

محافظ أسيوط يكلف بالمتابعة الطبية لفتيات دار أيتام

محافظ أسيوط يعلن تلبية احتياجات دار الفتيات اليتيمات

وأوضح أبو النصر – خلال الزيارة– أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهذه الفئات لأنه واجب إنساني وديني وأخلاقي لافتًا إلى أن الإهتمام بهم يعد جزءًا من مسؤوليتنا في تفعيل قيم الإنسانية والتراحم في مجتمعنا داعيًا إلى بذل المزيد من العمل لتوفير بيئة مناسبة تليق بالنزلاء وتضافر الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم بما يعكس الاهتمام الحقيقي بهم وبحقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التضامن الاجتماعي الرعاية الطبية الرعاية الإجتماعية محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن

مواد متعلقة

تفاصيل انهيار عقار أسيوط.. مصرع 9 أشخاص.. سيدة تجري اتصالا هاتفيا من تحت الأنقاض قبل وفاتها.. إخلاء 4 مباني مجاورة.. وشبهة جنائية في الحادث

9 حالات وفاة ومصاب، الحصيلة النهائية لحادث انهيار عقار أسيوط

فارقت الحياة بعد اتصال هاتفي من تحت الأنقاض، انتشال الضحية السابعة لـ عقار أسيوط المنهار (صور)

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة العقار المنهار وفحص المباني المجاورة

أجرت مكالمة من أسفل الأنقاض، الحماية المدنية تبحث عن سيدة تحت منزل أسيوط المنهار (فيديو)

بالأسماء، ارتفاع عدد ضحايا عقار أسيوط المنهار لـ 6 وفيات بينهم 3 أطفال

محافظ أسيوط من موقع العقار المنهار: التعامل بكل حزم مع المباني المخالفة وإزالتها (فيديو)

بينهم طفلتان، ارتفاع ضحايا عقار أسيوط المنهار إلى 5 وفيات (صور)

الأكثر قراءة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

ليفربول يستعين بـ أم كلثوم للاحتفاء بتجديد محمد صلاح

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية