محافظ أسيوط يوجه بتطوير دار رعاية الرجال وتوفير طبيب مقيم (صور)

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط دار الرعاية الاجتماعية للرجال بمدينة الفتح، وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار والتأكد من تلقيهم العناية والرعاية اللازمة، وذلك في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية لحقوق الفئات العمرية المختلفة، رافقه خلال الجولة محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد كمال مدير دار الرعاية الاجتماعية للرجال، وسعدية نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية أحلام الغد والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ورئيس المركز.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام الدار

حيث حرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام "دار الرعاية الاجتماعية للرجال" ووجه مديرية التضامن الإجتماعي، بتكثيف الجهود لتطوير الدار وتحديث المنشآت وتوفير كافة احتياجات النزلاء بما يضمن تحسين جودة حياتهم كما كلف مديرية الصحة بتوفير طبيب مقيم في الدار لضمان تقديم الرعاية الطبية المستمرة لنزلاء الدار والبالغ عددهم 47 نزيلا وتقديم تقارير عن حالتهم الصحية كما وجه لمسئول الدار بتخصيص غرفة للعزل للحالات المرضية المزمنة لأى نزيل.

وأكد محافظ أسيوط عن ضرورة الاهتمام بالجوانب النفسية والإنسانية للنزلاء، مشيرًا إلى أن الدار يجب أن تكون مكانًا يقدم لهم الدعم الكامل سواء كان عاطفيًا أو اجتماعيًا أو صحيًا.

توفير المواد الغذائية للدار بأسعار مخفضة

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مخزن الأغذية الخاص بالدار واطمئن على نوعيات الأغذية وتاريخ صلاحيتها وجودتها، موجهًا بضرورة الالتزام بمعايير وسلامة الأغذية وطرق حفظها وإتباع الدورة المستندية لحركة المخزن من شراء وفحص وتخزين وصرف كما وجه المسؤولين بوزارة التموين بتوفير المواد الغذائية للدار بأسعار مخفضة.

وأوضح أبو النصر – خلال الزيارة– أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهذه الفئات لأنه واجب إنساني وديني وأخلاقي لافتًا إلى أن الإهتمام بهم يعد جزءًا من مسؤوليتنا في تفعيل قيم الإنسانية والتراحم في مجتمعنا داعيًا إلى بذل المزيد من العمل لتوفير بيئة مناسبة تليق بالنزلاء وتضافر الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم بما يعكس الاهتمام الحقيقي بهم وبحقوقهم.

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