إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي عند توشيبا في اتجاه القاهرة بمحافظة القليوبية.

خطورة إدمان السوشيال ميديا، أوقاف القليوبية تنظم لقاء توعويا للأطفال

افتتاح 3 مساجد بعد تجديدها في القليوبية

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى مكان الحادث، فيما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

