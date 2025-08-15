الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

افتتاح 3 مساجد بعد تجديدها في القليوبية

 شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة افتتاح ثلاثة مساجد بعد أعمال الإحلال والتجديد والصيانة.

وذلك برعاية الدكتور ياسر غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، وبإشراف الدكتور عبدالرحمن رضوان، مدير الدعوة بالمديرية،

تضمنت المساجد التي تم افتتاحها مسجد الرحمة بقرية أجي بدجوي، بعد إعادة إحلاله وتجديده،مسجد العناني بمدينة بنها، بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم تعلب، مدير إدارة بنها أول، وفضيلة الشيخ عبدالحميد الصافوري، مفتش بالإدارة،مسجد الفتح بعزبة بطاطا بمشتهر، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، بحضور فضيلة الشيخ عمر المختار، مدير إدارة أوقاف طوخ.


وأكدت مديرية أوقاف القليوبية استمرار خطة افتتاح وتجديد المساجد، لخدمة بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء المحافظة.
 

