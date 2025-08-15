افتتاح 3 مساجد بعد تجديدها في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة افتتاح ثلاثة مساجد بعد أعمال الإحلال والتجديد والصيانة.

وذلك برعاية الدكتور ياسر غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، وبإشراف الدكتور عبدالرحمن رضوان، مدير الدعوة بالمديرية،

افتتاح ثلاثة مساجد بعد تجديدها في القليوبية

تضمنت المساجد التي تم افتتاحها مسجد الرحمة بقرية أجي بدجوي، بعد إعادة إحلاله وتجديده،مسجد العناني بمدينة بنها، بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم تعلب، مدير إدارة بنها أول، وفضيلة الشيخ عبدالحميد الصافوري، مفتش بالإدارة،مسجد الفتح بعزبة بطاطا بمشتهر، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، بحضور فضيلة الشيخ عمر المختار، مدير إدارة أوقاف طوخ.



وأكدت مديرية أوقاف القليوبية استمرار خطة افتتاح وتجديد المساجد، لخدمة بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء المحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.