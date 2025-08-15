الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

عزاء شعبي لوزير التموين السابق بمسقط رأسه في الشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم، إقامة عزاء شعبي لوزير التموين والتجارة  الداخلية السابق، الدكتور علي المصيلحي، بمسقط رأسه بمركز أبوكبير، وسط حضور واسع من القيادات السياسية والحزبية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، ورجال الدين إلى جانب بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بحضور مدبولي ونظيف، كبار رجال الدولة يؤدون صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي (صور)

وتوافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء، حيث استقبل أبناء الفقيد وأقاربه المعزين، في مشهد جسّد مكانته الكبيرة وحب الناس له، واستمر توافد الحضور حتى ساعات متأخرة.

توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء
توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء

بحضور مدبولي ونظيف، كبار رجال الدولة يؤدون صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي 

وكان قد أدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، علي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الدكتور علي المصيلحي، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وعدد من المسئولين.

توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء
توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء

واجب العزاء لأسرة الراحل الكريم

وعقب أداء صلاة الجنازة، قدم رئيس الوزراء واجب العزاء لأسرة الراحل الكريم، مُعربًا عن عميق الحُزن لمُصابهم، راجيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان. 

توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء
توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء
توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء
توافد المئات من الأهالي والمحبين لتقديم واجب العزاء

دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي

وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي، كما نعاه المجلس؛ مُؤكدًا الاعتزاز والتقدير لما بذله من جهود مُخلصة على مدار سنوات عمله الوطني الدؤوب، بإخلاص لا يحيد، وجرأة في مجابهة التحديات، واقتدار في تطويع الفرص والإمكانات لتطوير منظومة السلع التموينية خلال آخر فصول مسيرته الوطنية المُشرفة.

وفاة على المصيلحي عزاء الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الاسبق وفاة وزير التضامن الأسبق اخبار محافظة الشرقية

