أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي بكوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات، غدا السبت، لتنفيذ أعمال صيانة الفاصل العرضي لكوبري الجلاء في الاتجاهين أمام فندق الشيراتون.

غلق كوبري الجلاء

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال صيانة الفاصل العرضي لكوبري الجلاء في الاتجاهين أمام فندق الشيراتون، فقد تقرر إجراء غلق كلي للكوبري في الاتجاهين لمدة (3 ساعات) صباح يوم السبت الموافق 16/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

وأشارت مرور الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات القادمة من مناطق الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق القاهرة، يتم تحويلها للسير بميدان الجلاء ثم التوجه إلى شارع كورنيش النيل وصولًا إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر في اتجاه القاهرة.

بالنسبة لحركة المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق الجيزة فقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة أثناء فترة الغلق المشار إليها.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بالإضافة إلى الكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

