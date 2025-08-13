الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

بحضور مدبولي ونظيف، كبار رجال الدولة يؤدون صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي (صور)

صلاة الجنازة علي
صلاة الجنازة علي الدكتور علي المصيلحي

أدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وجانب من المسئولين.

وعقب أداء صلاة الجنازة، قدم رئيس الوزراء واجب العزاء لأسرة الراحل الكريم، مُعربًا عن عميق الحُزن لمُصابهم، راجيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان. 



وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي، كما نعاه المجلس؛ مُؤكدًا الاعتزاز والتقدير لما بذله من جهود مُخلصة على مدار سنوات عمله الوطني الدؤوب، باخلاص لا يحيد، وجرأة في مجابهة التحديات، واقتدار في تطويع الفرص والإمكانات لتطوير منظومة السلع التموينية خلال آخر فصول مسيرته الوطنية المُشرفة.

