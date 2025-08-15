هل تغلبت الطروحات الخاصة على الحكومية في البورصة؟.. وما هي أسباب تأخر طرح شركات وطنية رغم استعدادات الحكومة؟.. خبراء: الروتين الحكومي وحجم الموافقات والإجراءات أبرز المعوقات

أعلنت الحكومة أنه تم إجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعا بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عددا من المطارات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى أن هناك اقتناع تام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.



استعدادات الحكومة للطروحات

تجدر الاشارة الى أنه وقعت الحكومة اتفاقيات تعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية بشأن طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على القطاع الخاص وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية والمستشارون الماليون "إي اف جي هيرميس وسي أي كابيتال"، ومن المكاتب القانونية كلًا من: "مكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه، ومعتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات"، وعن المستشارين المحاسبين "جرانت ثورنتون وبرايس ووتر هاوس" وتشمل الشركات المنتظر طرحها: الشركة الوطنية للطرق، والوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز للصناعات الغذائية،...الخ.

أسباب عديدة لتأخر الطروحات الحكومية

وأكد خبراء اسواق المال الى أن هناك أسباب عديدة لتأخر الطروحات الحكومية مقارنة بالطروحات الخاصة التى تتم بوتيرة متسارعة، مرجعين ذلك الى الروتين الحكومي وحجم الموافقات والاجراءات التى تضيع الوقت والفرص الحقيقية أمام نجاح الطروحات الحكومية.

وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال، إنه بينما تحرك القطاع الخاص بوتيرة نشطة لتوسيع حضوره في البورصة وجذب الاستثمارات، مشيرا الى انه على الرغم من الزخم الإعلامي والمعلن من الدولة، فان الطروحات الحكومية تمضي ببطء شديد.

البيروقراطية الحكومية

وتابع: أن تباطؤ الحكومة لم يكن فقط ناتجًا عن البيروقراطية أو ضعف الإرادة، بل عن تعقيدات داخلية وخارجية، تتشابك فيها السياسة بالاقتصاد،لافتا إلى أن هناك عوامل محلية واضحة تسببت في بطء برنامج الطروحات، مثل تقييم الأصول الحكومية، لا سيما تلك التي تديرها جهات سيادية أو تمتلكها القوات المسلحة، مما يجعل تقدير القيمة العادلة.

أبرز الطروحات الخاصة

ورصدت رشا السلاب خبيرة أسواق المال، أداء أحدث الشركات الخاصة التى تم طرحها بالبورصة المصرية فى الوقت الذي لازالت الطروحات الحكومية المنتظرة شبه غائبة.

وأشارت إلى طرح الوطنية للطباعة (NAPR) – (أحدث الشركات الخاصة المطروحة خلال شهر اغسطس الجاري) فى أول جلسة تداول (5 أغسطس 2025) حيث تم طرح 10 % من أسهم الشركة بسعر 21.25 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية حوالي 449‑450 مليون جنيه.

وبلغت تغطية الطرح العام حوالي 23.6 مرّة، مع طلبات تجاوزت 249.8 مليون سهم مقابل 10.58 مليون سهم مطروحة. في أولى دقائق التداول ارتفع السهم بين 6 % – 7 % ووصل إلى حوالي 22.7 جنيه. بحلول منتصف الجلسة تجاوز الارتفاع 10 % ووصل السهم إلى نحو 23.45 جنيه، عند إغلاق أول يوم تداول، ارتفع السهم بنسبة 9.4 % ليصل إلى 23.22 – 23.25 جنيه.

وقالت إن هذا الطرح يتسم بأنه أداء قوي ومنسّق، مع طلبات ضخمة وتغطية متفوقة. ارتفاع سريع وصل ذروته قبل الإغلاق، يعكس حماسة المستثمرين حيث حقق سعر الإغلاق فوق سعر الاكتتاب بنسبة ملحوظة (~9‑10 %).

وتابعت إن هناك مقارنة بطرحي "بنيان" و"فاليو" كالتالي:

● طرح بنيان للتنمية والتجارة (BONY) طرحت نسبة 21 % من رأس المال مقابل نحو 1.8 مليار جنيه ومتوسط سعر 4.96‑5.44 جنيه للسهم.وبلغت تغطية الطرح العام حوالي 5‑6.9 مرّة، في حين تغطية الطرح الخاص 6.88 مرّة.

● طرح فاليو (لا توجد تفاصيل مالية في المصادر؛ فقط ذكر كأحد الطروحات الثلاثة في 2025). -

-- ملخّص المقارنة الشركة النسبة المطروحة القيمة الإجمالية تغطية الطرح العام ارتفاع أول يوم السعر الافتتاحي الإغلاق/أداء الوطنية للطباعة 10 % ~450 مليون جم ~23.6× ~6‑10 % 21.25 جنيه ~9.4 % (23.22‑23.25 جم)، امابنيان للتنمية ~21.9 % ~1.8 مليار جم ~5‑6.9× لم يتوفر ~4.96‑5.44 جم —.

وتابعت انه سجلت الوطنية للطباعة أداء استثنائي بتغطية عالية وارتفاع سعر واضح خلال أول جلسة.بالمقارنة بنتائج بنيان –وذلك رغم أن بنيان حققت تغطية جيدة (حتى 6.9× في الشرائح الخاصة)، إلا أن الوطنية للطباعة تفوقت بتغطية ~23×، ما يعكس اهتمامًا أكبر.

وأشارت الى أن طرح الوطنية للطباعة يعد الأكثر نجاحًا حتى الآن بين الطروحات الثلاث في 2025 حيث حقق تغطية أعلى وارتفاع في أول يوم تداول واضح، مما يُظهر ثقة المستثمرين. بالمقارنة، اما بنيان كان طرحه جيد لكن تغطيته أقل بكثير.

