حبس متهمين بالترويج للمواد المخدرة في الجيزة

حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

كشفت التحقيقات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

 

ونجحت قوات الأمن في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بالجيزة).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

