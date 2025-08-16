بعد غلق كوبري الجلاء لمدة 3 ساعات، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، صباح اليوم السبت، تحويلات مرورية لـ غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين كليًّا لمدة 3 ساعات بسبب أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين.



تحويلات مرورية لكوبري الجلاء

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

حركة المركبات القادمة من مناطق الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق القاهرة، يتم تحويلها للسير بميدان الجلاء ثم التوجه إلى شارع كورنيش النيل وصولًا إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر في اتجاه القاهرة.

بالنسبة إلى حركة المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق الجيزة فقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة أثناء فترة الغلق المشار إليها.

إغلاق كوبري الجلاء كليًّا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين كليًّا لمدة 3 ساعات صباح يوم السبت الموافق 16/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم، بسبب أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين.

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.

وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافي الازدحامات بمحيط الأعمال.

