أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج برنامج منح الماجستير والدكتوراه "خطوة بخطوة"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن نتائج برنامج "خطوة بخطوة" (Step by Step)، أحد مسارات برنامج نمو (Growth)، والذي استقبل طلبات الترشيح خلال الفترة من 1 مارس وحتى 15 مايو 2025.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 590 باحثًا للحصول على منح الماجستير والدكتوراه.

أولًا – منح الماجستير

تقدم للمنحة 298 باحثًا، وتم اختيار 107 منهم ممن حصلوا على تقدير "امتياز مع مرتبة الشرف"، بتكلفة إجمالية 26,750,000 جنيه مصري، وبقيمة 250 ألف جنيه لكل منحة.

شملت المنح خريجي الأعوام من 2022 حتى 2025، وغطت الأقاليم: القاهرة الكبرى (48)، الدلتا (20)، شمال الصعيد (14)، الإسكندرية (9)، جنوب الصعيد (8)، القناة(.

من بين الفائزين، 70 باحثًا تابعون لجهات بالتعيين أو التعاقد أو التدريب، و37 غير تابعين لأي جهة.

ثانيًا – منح الدكتوراه

تقدم للمنحة 229 باحثًا، وتم اختيار 31 منهم ممن حصلوا على 85 درجة فأعلى، بتكلفة إجمالية 10,850,000 جنيه مصري، وبقيمة 350 ألف جنيه لكل منحة.

غطت المنح الأقاليم: القاهرة الكبرى (16)، الدلتا (10)، شمال الصعيد (2)، الإسكندرية (2)، جنوب الصعيد (1).

وبلغت نسبة المقبولين من علماء الجيل القادم 35%.

ومن بين الفائزين، 16 باحثًا تابعون لجهات بالتعيين أو التعاقد أو التدريب، و15 غير تابعين لأي جهة.

وضمت القائمة 9 من المعيدين والباحثين المساعدين والمدرسين المساعدين، وشملت الجامعات: القاهرة، عين شمس، المنصورة، المنوفية، الأزهر، الإسكندرية، حلوان، طنطا، الفيوم، المنيا، سوهاج، مدينة السادات، مدينة زويل.

وفي هذا الصدد، صرحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، أن برنامج "خطوة بخطوة" يعكس التزام الأكاديمية بدعم الباحثين المتميزين وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، مؤكدة أن الاستثمار في العقول الشابة هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتأتي هذه المنح ضمن استراتيجية الأكاديمية لدعم الكفاءات البحثية الشابة، وتحفيز التميز العلمي في مختلف الجامعات المصرية، بما يسهم في تعزيز منظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر.

