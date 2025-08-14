الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

تقليل الاغتراب 2025، شروط التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة وخطواته على موقع التنسيق

تقليل الاغتراب 2025،
تقليل الاغتراب 2025، فيتو
تقليل الاغتراب 2025، تنطلق صباح اليوم الخميس مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب الثانوية العامة في المرحلتين الأولى والثانية، وتعد آخر فرصة لإصلاح أخطاء الطلاب خلال التنسيق.

وتستمر مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لمدة 5 أيام، حتى يوم الإثنين 18 أغسطس 2025، ويمكن للطلاب التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، سواء في معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالمحافظات، او من خلال الحاسب الشخصي للطالب.

شروط التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة في تقليل الاغتراب 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات شروط وقواعد التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة في تحويلات تقليل الاغتراب وجاءت كالتالي:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر لكن بالشروط الآتية:

  • استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه
  • يجب أن يكون التحويل في ضوء النسبة المُقررة
  • مراعاة الطاقة الاستيعابية.
  • الالتزام بنسبة القبول المحددة.
  • ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العام.

خطوات تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق

  • الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.
  • اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • اختيار تحويلات تقليل الاغتراب 2025.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
  • يختار الطالب بين التحويل المناظر أو غير المناظر.
  • ستظهر أمام الطالب قائمة بالكليات المتاحة للتحويل.
  • يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه.
  • يقوم الطالب بحفظ الاختيار الذي قام به.
  • وينتظر  ظهور نتيجة التحويل على موقع التنسيق.

الجريدة الرسمية
