"القابضة للمطارات" تكرم المتميزين في المجالات العلمية والتأهيلية والرياضية

كرم المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عددا من النماذج المشرفة في المجالات العلمية والتأهيلية والرياضية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على دعم وتشجيع المجتهدين والمتميزين في مختلف المجالات.

وشهد مقر الشركة حفل تكريم للاحتفاء بالمتميزين في مجالات عدة، حيث وجّه المهندس عرب التهنئة إلى جميع المكرّمين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم المهنية والعلمية والرياضية. وأشاد المهندس عرب بكل من يحرص على التطوير الشخصي والمهني والرياضي بجانب عمله، مؤكدًا على أن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف خاصة في ظل التغيرات المتسارعة بمختلف مجالات العلوم والتخصصات والتي تتطلب من الجميع مواكبتها.

وقام المهندس عرب بتكريم كل من الدكتورة شربات فرج فؤاد لحصولها على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة عن أطروحتها بعنوان “دور التحول الرقمي في تعزيز قدرات إدارة المخاطر والأزمات في قطاع الطيران المدني”، والدكتور تامر محمود عطية لحصوله على درجة الدكتوراة من جامعة حلوان عن أطروحته بعنوان " دور التعهيد في رفع كفاءة إدارة العمليات " بالتطبيق على قطاع الطيران المدني.

وفي مجال التحول الرقمي، تم تكريم خريجي الدفعة الثالثة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" المُقدَّم من المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إيمانًا بأهمية مواكبة التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات الكوادر البشرية في هذا المجال الواعد.

كما تضمن الحفل تكريم فريق الشركة للكرة الشاطئية بعد فوزه بكأس دوري منطقة القاهرة الكبرى للفئة العمومية وتأهله لبطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه وللعام الثاني على التوالي. وهنأ المهندس عرب الفريق بالكأس وطالبهم بالمنافسة بقوة ببطولة الجمهورية للشركات في إطار الروح الرياضية، من أجل الحفاظ على اللقب الذي يحمله الفريق كبطل للجمهورية في النسخة الأخيرة، متمنيًا مزيدًا من الإنجازات الرياضية في مختلف الأنشطة والألعاب الفردية والجماعية، ومؤكدًا على دور التميز الرياضي في إبراز اسم الشركة القابضة بالمحافل والبطولات الرياضية.

وفي ختام الاحتفالية، أكد المهندس عرب أن هذا التكريم يأتي في إطار استراتيجية الشركة القابضة الهادفة إلى تحفيز العاملين، وتقدير جهودهم، وتوفير بيئة عمل داعمة للتميز والإبداع مما يمثل قيمة مضافة للشركة ويرفع من كفاءات فريق العمل.

