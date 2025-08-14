الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"القابضة للمطارات" تكرم المتميزين في المجالات العلمية والتأهيلية والرياضية

الشركة المصرية القابضة
الشركة المصرية القابضة للمطارات، فيتو

كرم المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عددا من النماذج المشرفة في المجالات العلمية والتأهيلية والرياضية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على دعم وتشجيع المجتهدين والمتميزين في مختلف المجالات.

وشهد مقر الشركة حفل تكريم للاحتفاء بالمتميزين في مجالات عدة، حيث وجّه المهندس عرب التهنئة إلى جميع المكرّمين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم المهنية والعلمية والرياضية. وأشاد المهندس عرب بكل من يحرص على التطوير الشخصي والمهني والرياضي بجانب عمله، مؤكدًا على أن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف خاصة في ظل التغيرات المتسارعة بمختلف مجالات العلوم والتخصصات والتي تتطلب من الجميع مواكبتها.

وقام المهندس عرب بتكريم كل من الدكتورة شربات فرج فؤاد لحصولها على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة عن أطروحتها بعنوان “دور التحول الرقمي في تعزيز قدرات إدارة المخاطر والأزمات في قطاع الطيران المدني”، والدكتور تامر محمود عطية لحصوله على درجة الدكتوراة من جامعة حلوان عن أطروحته بعنوان " دور التعهيد في رفع كفاءة إدارة العمليات " بالتطبيق على قطاع الطيران المدني.

وفي مجال التحول الرقمي، تم تكريم خريجي الدفعة الثالثة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" المُقدَّم من المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إيمانًا بأهمية مواكبة التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات الكوادر البشرية في هذا المجال الواعد.

كما تضمن الحفل تكريم فريق الشركة للكرة الشاطئية بعد فوزه بكأس دوري منطقة القاهرة الكبرى للفئة العمومية وتأهله لبطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه وللعام الثاني على التوالي. وهنأ المهندس عرب الفريق بالكأس وطالبهم بالمنافسة بقوة ببطولة الجمهورية للشركات في إطار الروح الرياضية، من أجل الحفاظ على اللقب الذي يحمله الفريق كبطل للجمهورية في النسخة الأخيرة، متمنيًا مزيدًا من الإنجازات الرياضية في مختلف الأنشطة والألعاب الفردية والجماعية، ومؤكدًا على دور التميز الرياضي في إبراز اسم الشركة القابضة بالمحافل والبطولات الرياضية.

وفي ختام الاحتفالية، أكد المهندس عرب أن هذا التكريم يأتي في إطار استراتيجية الشركة القابضة الهادفة إلى تحفيز العاملين، وتقدير جهودهم، وتوفير بيئة عمل داعمة للتميز والإبداع مما يمثل قيمة مضافة للشركة ويرفع من كفاءات فريق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المعهد القومي للاتصالات وزارة الطيران المدني وزارة الطيران وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

مواد متعلقة

تنفيذ 25 مبنى خدميًا بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة

تنفيذ 104 آلاف شقة بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة بتكلفة 60 مليار جنيه

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

هاجم النظام على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

أسر فتيات حادث مطاردة طريق الواحات ترفض محاولات التصالح

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads