الإسماعيلية تحتضن قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسستين في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

أبرز أعمال القافلة

و شارك في القافلة عدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث تم تنظيم لقاءات دعوية وخطب وندوات في مساجد الإسماعيلية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، للتأكيد على القيم الأخلاقية، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف والتطرف.

جانب من أستقبال القافلة، فيتو

أهمية القوافل الدعوية

و من جانبه أكد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، وكيل أوقاف الإسماعيلية، على أهمية هذه القوافل في تحقيق رسالة المسجد والمساهمة في بناء وعي مجتمعي راشد.

مؤكدًا على استمرار التعاون المثمر فيما بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف وذلك لخدمة الدين والوطن.

وعلى صعيد أخر كانت قد أطلقت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، البرنامج الجديد "قدوة" مع الواعظة المعتمدة الدكتورة، رانيا مصطفى، والمخصص للأولاد من سن ٧ إلى ١٤ سنة.

الهدف من إقامة برنامج قدوة

ويقام برنامج "قدوة" تحت رعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، ويهدف البرنامج إلى بناء النشء وتنمية وعيهم بالقيم والأخلاق.

بدء أولى فعاليات البرنامج

وبدأت أولى فاعليات البرنامج بدرس حمل عنوان "من قدوتك؟"، تم خلاله مناقشة الفرق بين القدوات الإيجابية التي تبني الشخصية وتقود للنجاح، والقدوات السلبية التي قد تؤثر على السلوك بشكل خاطئ.

التعرف على النماذج المضيئة في التاريخ الإسلامي

تعرف أبناء الإسماعيلية من الحضور خلال الدرس على نماذج مضيئة من التاريخ الإسلامي والعلمي، مثل: ( أسامة بن زيد _ مصعب بن عمير_جابر بن حيان_ ابن سينا ).

كما تم تكليف الحضور من النشء بإعداد بحث عن هذه الشخصيات العظيمة، كجزء من النشاط لترسيخ المعلومات وتعزيز روح البحث والتعلم.

يذكر أن برنامج قدوة الذى اطلقته مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، يهدف إلى غرس القيم الصحيحة في نفوس النشء، وإيمانًا بأن بناء الشخصية يبدأ من اختيار القدوة الصالحة.

