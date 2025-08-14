الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف عددًا من الفرق الرياضية وتتألق بعد التطوير (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات بالقرية، فيتو

 تواصل القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تألقها، بعد استضافتها لمهرجان المانجو بالإسماعيلية، لتستقبل عددًا من الفرق الرياضية التي اختارتها لإقامة معسكراتها التدريبية، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي بُذلت لتطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها. 

من مختلف الأعمار، تكريم 160 من حفظة كتاب الله في الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تطلق برنامج "قدوة" لتعريف النشء بالقدوة الحسنة (صور)

استضافة عدد من الفرق 

 وأوضح سيد غراب مدير القرية الأوليمبية في الإسماعيلية أن القرية تستضيف حاليًا فريق جدة السعودي لكرة القدم، الذي بدأ معسكره التدريبي في الفترة من ١٣ إلى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥. 

جانب من الفاعليات بالقرية، فيتو 
جانب من الفعاليات بالقرية، فيتو 
جانب من الفاعليات بالقرية، فيتو 
جانب من الفعاليات بالقرية، فيتو 

ويضم الفريق ٣٧ فردًا ما بين لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، ويجري تدريباته اليومية على ملعب كرة القدم بالقرية من الساعة ٦:٠٠ إلى ٧:٣٠ مساءً. 

استضافة فرق محلية 

كما تستقبل القرية الأوليمبية فريق المنيا الأول لكرة اليد، ويعسكر الفريق الذي وصل أمس الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ حتى السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، كما يتدرب الفريق في الصالة المغطاة المجهزة بالكامل.

جانب من الفاعليات بالقرية، فيتو 
جانب من الفعاليات بالقرية، فيتو 
جانب من الفاعليات بالقرية، فيتو 
جانب من الفعاليات بالقرية، فيتو 

وأكد غراب أن القرية حاليًا تبلغ نسبة الإشغال بها ١٠٠٪ كنتيجة مباشرة لجهود التطوير الكبيرة التي شهدتها القرية الأوليمبية، والتي بدأت بتوجيهات من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أولاها اهتمامًا خاصًا ودعمها حتى عادت لتكون مركزًا رياضيًّا جاذبًا للفرق المحلية والدولية.

القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو

مميزات القرية الأوليمبية 

تتمتع القرية بإمكانيات فريدة تخدم مختلف الألعاب الرياضية، حيث تضم ملاعب كرة قدم على أعلى مستوى، تستقبل تدريبات الفرق نهارًا وليلًا، وصالة مغطاة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى بنية تحتية بالإضافة إلى تحديث مبنى الجيم ليصبح مركز رياضي متكامل مزود بأحدث الأجهزة والمعدات.

وكذلك بالإضافة إلى خدمة فندقية متكاملة توفر إقامة مريحة للفرق الرياضية، وقد ساهمت عمليات التجديد والتحديث في رفع كفاءة المرافق بشكل كبير، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الأندية التي تبحث عن بيئة مثالية للتدريب والإعداد.

القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو
القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو

تعكس استضافة هذه الفرق قدرة القرية على تقديم خدمات رياضية ولوجستية متكاملة، وتؤكد نجاح خطة التطوير التي تهدف إلى استعادة مكانة الإسماعيلية كمركز رياضي هام على خريطة المحافظات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القرية الاوليمبية بالإسماعيلية القرية الاولمبية محافظة الإسماعيلية الفرق الرياضية كرة القدم المحافظات المصرية

مواد متعلقة

أغلبهم من الفتيات والأطفال، أسماء ضحايا حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

مصرع وإصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

من مختلف الأعمار، تكريم 160 من حفظة كتاب الله في الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تطلق برنامج "قدوة" لتعريف النشء بالقدوة الحسنة (صور)

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الوفد المرافق لـ بوتين يغادر موسكو إلى ألاسكا

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

ما حكم عبور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟، أمين الفتوى يجيب

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads