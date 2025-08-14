القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف عددًا من الفرق الرياضية وتتألق بعد التطوير (صور)

تواصل القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تألقها، بعد استضافتها لمهرجان المانجو بالإسماعيلية، لتستقبل عددًا من الفرق الرياضية التي اختارتها لإقامة معسكراتها التدريبية، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي بُذلت لتطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها.

استضافة عدد من الفرق

وأوضح سيد غراب مدير القرية الأوليمبية في الإسماعيلية أن القرية تستضيف حاليًا فريق جدة السعودي لكرة القدم، الذي بدأ معسكره التدريبي في الفترة من ١٣ إلى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥.

جانب من الفعاليات بالقرية، فيتو

ويضم الفريق ٣٧ فردًا ما بين لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، ويجري تدريباته اليومية على ملعب كرة القدم بالقرية من الساعة ٦:٠٠ إلى ٧:٣٠ مساءً.

استضافة فرق محلية

كما تستقبل القرية الأوليمبية فريق المنيا الأول لكرة اليد، ويعسكر الفريق الذي وصل أمس الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ حتى السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، كما يتدرب الفريق في الصالة المغطاة المجهزة بالكامل.

جانب من الفعاليات بالقرية، فيتو

وأكد غراب أن القرية حاليًا تبلغ نسبة الإشغال بها ١٠٠٪ كنتيجة مباشرة لجهود التطوير الكبيرة التي شهدتها القرية الأوليمبية، والتي بدأت بتوجيهات من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أولاها اهتمامًا خاصًا ودعمها حتى عادت لتكون مركزًا رياضيًّا جاذبًا للفرق المحلية والدولية.

القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو

مميزات القرية الأوليمبية

تتمتع القرية بإمكانيات فريدة تخدم مختلف الألعاب الرياضية، حيث تضم ملاعب كرة قدم على أعلى مستوى، تستقبل تدريبات الفرق نهارًا وليلًا، وصالة مغطاة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى بنية تحتية بالإضافة إلى تحديث مبنى الجيم ليصبح مركز رياضي متكامل مزود بأحدث الأجهزة والمعدات.

وكذلك بالإضافة إلى خدمة فندقية متكاملة توفر إقامة مريحة للفرق الرياضية، وقد ساهمت عمليات التجديد والتحديث في رفع كفاءة المرافق بشكل كبير، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الأندية التي تبحث عن بيئة مثالية للتدريب والإعداد.

القرية الأولمبية بالإسماعيلية، فيتو

تعكس استضافة هذه الفرق قدرة القرية على تقديم خدمات رياضية ولوجستية متكاملة، وتؤكد نجاح خطة التطوير التي تهدف إلى استعادة مكانة الإسماعيلية كمركز رياضي هام على خريطة المحافظات المصرية.

