من مختلف الأعمار، تكريم 160 من حفظة كتاب الله في الإسماعيلية (صور)

شهد كُتَّاب الصفا بمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، والتابع لإشراف مديرية أوقاف الإسماعيلية بقيادة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل الوزارة احتفالية كبرى لتكريم حفظة كتاب الله.

أبرز الحضور خلال مراسم الحفل

وشهد الاحتفالية كل من فضيلة الدكتور ربيع غازي، مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ أشرف العدوي، مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وبمشاركة لفيف من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والشعبية.

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فعاليات التكريم، فيتو

عدد المكرمين من حفظة كتاب الله تعالى

وخلال الحفل تم تكريم 160 طالبًا وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم.

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فعاليات التكريم، فيتو

جانب من فعاليات التكريم، فيتو

في مشهد يعكس عظمة كتاب الله، وجهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسماعيلية في خدمة القرآن وأهله، ودعم مسيرة الحفظ والتحفيظ في مختلف ربوع المحافظة.



جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

جانب من فاعليات التكريم، فيتو

ومن جهة أخرى تشهد مساجد وبيوت الله تعالى في محافظة الإسماعيلية، نشاطا مكثفا من الواعظات التابعات لمديرية أوقاف الإسماعيلية، واللاتي يعقدن حلقات لتحفيظ القرآن، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال دروس العلم الموجهة للسيدات والفتيات والأطفال.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

رعاية فعاليات الدروس بالمساجد

وتقام تلك الفعاليات تحت رعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث واصلت الواعظات لقاءاتهن الدعوية والتربوية في مساجد المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.