من مختلف الأعمار، تكريم 160 من حفظة كتاب الله في الإسماعيلية (صور)

تكريم 160 من حفظة
تكريم 160 من حفظة كتاب الله في الإسماعيلية

شهد كُتَّاب الصفا بمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، والتابع لإشراف مديرية أوقاف الإسماعيلية بقيادة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل الوزارة احتفالية كبرى لتكريم حفظة كتاب الله.  

أبرز الحضور خلال مراسم الحفل 

وشهد الاحتفالية كل من فضيلة الدكتور ربيع غازي، مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ أشرف العدوي، مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وبمشاركة لفيف من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والشعبية. 

جانب من فاعليات التكريم، فيتو
عدد المكرمين من حفظة كتاب الله تعالى 

وخلال الحفل تم تكريم 160 طالبًا وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم. 

 في مشهد يعكس عظمة كتاب الله، وجهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسماعيلية  في خدمة القرآن وأهله، ودعم مسيرة الحفظ والتحفيظ في مختلف ربوع المحافظة.
 

ومن جهة أخرى تشهد مساجد وبيوت الله تعالى في محافظة الإسماعيلية، نشاطا مكثفا من الواعظات التابعات لمديرية أوقاف الإسماعيلية، واللاتي يعقدن حلقات لتحفيظ القرآن، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال دروس العلم الموجهة للسيدات والفتيات والأطفال.  

رعاية فعاليات الدروس بالمساجد 

وتقام تلك الفعاليات تحت رعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث واصلت الواعظات لقاءاتهن الدعوية والتربوية في مساجد المحافظة. 

