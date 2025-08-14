أسطورة مانشستر يونايتد يكشف توقعاته لـ محمد صلاح وبطل الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

توقع واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن يحتفظ ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والحذاء الذهبي في الموسم الجديد 2025-2026.

وتوج ليفربول بلقب الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع آرسنال، فيما حسم صلاح سباق الهدّاف لصالح برصيد 29 هدفًا.

روني يتوقع بطل الدوري الإنجليزي



وقال روني، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يتوج ليفربول باللقب مرة أخرى هذا الموسم، في ظل الصفقات القوية التي أبرمها.



وأضاف أن فريقه الأسبق مانشستر يونايتد سينهي الموسم في المركز الخامس، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج صفقة إضافية أو اثنتين قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتوقع مدرب برمنجهام سيتي السابق أن يكون ترتيب الخمسة الأوائل بنهاية الموسم على النحو التالي: ليفربول، آرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد.

وعن توقعاته لصاحب الحذاء الذهبي في الموسم الجديد، أجاب روني: محمد صلاح، فيما يتوقع أن يكون ريو نجوموها، واعد ليفربول، مفاجأة الموسم.

ويرى روني أن جيريمي فريمبونج، المنضم إلى الريدز من باير ليفركوزن، أهم صفقات الموسم.

