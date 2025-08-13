تعادل سلبي بين توتنهام وباريس سان جيرمان بعد 15 دقيقة

السوبر الأوروبي، يسيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة توتنهام مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

وأعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل فريقه ضد نظيره توتنهام الإنجليزي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، ويليان باشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: وارن زائير إيمري، فيتينا، دوي.

خط الهجوم: باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي



وشهدت القائمة خروج الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وفي ذلك في مفاجأة كبرى، ونظرًا لوجود خلاف بينه وبين إدارة النادي الباريسي حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم المقبل.

مفاجأة في قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي



وأعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي ستخوض لقاء كأس السوبر الأوروبي، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس تشوفالييه - ماتفي سوفانوف - ريناتو مارين.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- لوكاس بيرالدو- ماركينيوس- لوكاس هيرنانديز- نونو مينديز- نوهام كامارا- ويليان باتشو

خط الوسط: فابيان رويز- فيتينيا- ليي كانج إن- وارين زايري إيميري.

في الهجوم: كفيتشا كفاراتسخليليا- جونكالو راموس- عثمان ديمبيلي- ديزيري دوي- برادلي باركولا- إبراهيم مباي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام



انطلقت مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام



تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN sports HD1، وbeIN sports HD2.

وكان باريس سان جيرمان توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعدما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه.



فيما حقق توتنهام لقب الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد، وهو اللقب الأول له منذ 17 عامًا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان شارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للمباراة النهائية، وخسر اللقب أمام تشيلسي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.