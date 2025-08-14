يويفا يحتفي بمشاركة أطفال غزة في مراسم توزيع جوائز السوبر الأوروبي (فيديو)

السوبر الأوروبي، احتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمشاركة طفلين من غزة في مراسم تسليم ميداليات بطولة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي اليويفا على موقع إكس: في حفل توزيع ميداليات كأس السوبر أمس، انضم طفلان لاجئان من غزة، تالا (12 عامًا) ومحمد (9 أعوام)، إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين على المنصة بفضل مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبرنامج إنتر كامبوس، في تكريم لشجاعتهما وتعافيهما وأملهما.

🏆🤍 Yesterday at the #SuperCup medal ceremony, Tala (12) and Mohamed (9), refugee children from Gaza, joined UEFA President Aleksander Čeferin on the podium thanks to @UEFA_Foundation & Inter Campus in a tribute to their courage, healing and hope. #EveryChildIsAChampion — UEFA (@UEFA) August 14, 2025

ففي لقطة تاريخية لم تحدث من قبل، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مشاركة طفلين فلسطينيين في تتويج وتوزيع الميداليات بكأس السوبر الأوروبي.

وشهد مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي، مشاركة طفلين فلسطينيين، الأولى تالا وتبلغ من العمر 12 عاما، ونقلت إلى إيطاليا لتلقي العلاج بعد بدء حرب الكيان الصهيوني على غزة.

أما الطفل الثاني فاسمه محمد ويبلغ من العمر 9 سنوات، وفقد والديه خلال الحرب، وتعرض لإصابات بجروح بالغة، وتوجه إلى إيطاليا أيضا لتلقي العلاج.

باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي

وتوج فريق باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الأوروبي 2025، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان اللقب بركلات الترجيح.

وسجل هدفي توتنهام كل من، فان دي فين في الدقيقة 39، وكريستيان روميرو في الدقيقة 48، فيما جاء هدفي باريس سان جيرمان من خلال لي كانج إن في الدقيقة 85، وجونتشالو راموس في الدقيقة 94.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.