قبل لقاء الغد، هاتريك تاريخي وأرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام بورنموث

يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة بورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الجمعة.

أرقام محمد صلاح ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لديه أرقام مميزة أمام فريق بورنموث، حيث سجل 11 هدفًا في مبارياته ضد هذا الفريق، مما يجعله أكثر لاعب يسجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث.



لعب محمد صلاح 10 مباريات ضد بورنموث، فاز في 9 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.



كما سجل محمد صلاح 11 هدفا وصنع هدفين، مما يجعل إجمالي مساهماته في الأهداف 13 هدفًا.

وسجل محمد صلاح هاتريك في موسم 2018-2019 في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-0.





