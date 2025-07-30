الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد تسليم 30 جهازا كهربائيا للعرائس اليتيمات (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد الأجهزة الكهربائية، فيتو

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعالية تسليم تبرعات عينية مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية، والتي تضمنت 30 جهازًا كهربائيًّا متنوعًا، لصالح عدد من العرائس اليتيمات غير القادرات على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة التكافل المجتمعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعدية نور الدين حجازي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحمدي سيد حسن، مدير الجمعية، إلى جانب نفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين.

 

 

وشملت التبرعات أجهزة كهربائية أساسية من ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، تم تخصيصها لتجهيز الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، التي ستتولى مسؤولية فحص الحالات واستكمال الإجراءات البحثية لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه.

تسليم الأجهزة لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على المستفيدات

وخلال تفقده لمكونات التبرعات، أشاد محافظ أسيوط بجودة الأجهزة المقدمة، ووجه بسرعة تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدات كما أعرب عن تقديره لمثل هذه المبادرات الإنسانية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لأي جهود مجتمعية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل غير القادرين.

محافظ أسيوط يوزع 15 "جهاز عروسة" لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

محافظ أسيوط يشهد توزيع 30 جهاز عروسة بديروط

وأكد محافظ أسيوط أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات داعمة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، موجهًا الشكر للجمعية المتبرعة، داعيًا رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية الهادفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة كهربائية أسيوط التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الفئات الأولى بالرعاية العرائس اليتيمات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر تجهيز الفتيات رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

الكشف الطبي على 1200 مواطن فى قافلة مستشفى الأزهر بأسيوط

بدء إحلال وتجديد الملعب الرئيسي بستاد أسيوط الرياضي

مستشفى القلب بجامعة أسيوط ينظم تدريبا عن أهمية التواصل الفعال في بيئة العمل

تشييع جثمان الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد إلى مثواه الأخير (فيديو)

"آليات التصدي للتغيرات المناخية" في حلقة نقاشية بمحافظة أسيوط

جامعة أسيوط تعلن مد العمل بمكتب الخدمات التجنيدية طوال أيام الأسبوع

4 قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن المنزل المنهار بمنطقة الفواخير

حصر طلاب الصف الأول الابتدائي والاستعانة بالمحالين على المعاش لدعم العملية التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا .. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

تعرف على آخر أعمال الفنان لطفي لبيب قبل رحيله اليوم

رفض هذا الأمر قبل رحيله، اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

صراخ وترقب الناس وهروب الطيور، مشاهد مرعبة لأقوى زلزال وتسونامي يضرب روسيا وأمريكا (فيديو)

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads