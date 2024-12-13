ضبط 672 كجم زيت طعام مجهول المصدر بحملة تموينية في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة جشع التجار وذلك بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حملة تموينية بمركز ديروط على الأسواق والمخابز

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز شنت حملة تموينية علي كافة القطاعات المختلفة بمشاركة مديرية التموين بقيادجة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين ومحمود أنور رئيس الرقابة التجارية وعضوية محمد حسن عبدالمجيد رئيس قسم التفتيش الفني ومحمد رشدي عبد العليم وأحمد خميس مفتشي مباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا للمخالفين.

ضبط 42 جالون زيت للقلي والحمير تزن 672 كيلو مجهول المصدر

وأشار محافظ أسيوط إلى ضبط 133 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و50 علبة سجائر بدون فواتير، و768 باكو شاي منها 450 باكو شاي زنة الباكو 40 جم و270 باكو شاي زنة الباكو 100 جم و48 باكو شاي زنة الباكو 250 جم بدون فواتير، و42 جركن جالون زيت للقلي والتحمير زنة الجالون 16 كجم وجميعها تزن 672 كيلو جراما غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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