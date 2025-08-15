الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

إعلان حكام مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك ضد المقاولون في الجولة الثانية من الدوري المصري.

 

حكام مباراة الزمالك ضد المقاولون

ويدير لقاء الزمالك ضد المقاولون طاقم مكون من محمد عباس مايو حكمًا للساحة ومحمد مجدي سليمان مساعدًا أولًا وعلي علاء مساعدًا ثانيًا وعبد الحكيم ناصر حكمًا رابعًا، وعبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفار.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F ET מלמסודייה دوري القسم الأول دوري نايل الجولة 2 السبت 16 أغسطس 2025 سر ستاد القاهرة المقاولون العرب 커발 9：00 الزمالك حكم مساعد محمد مجدى سلیمان حكم ساحة محمد عباس مايو حكم مساعد 2 علي علاء حکم رابع عبد الحكيم ناصر حكم VAR مساعد كيرلس نزيه حکم حکمAV VAR عبدالعزيز السيد‏'‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا السبت على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غد السبت على إستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وعلى صعيد آخر نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق وجهازه المعاون.

 

وشهدت الأيام الماضية، تواصل بين الإدارة الرياضية في نادي الزمالك بقيادة جون إدوارد وبين المدرب البرتغالي لإنهاء الأمور بصورة ودية بين الطرفين حتى لا تصل إلى مراحل التقاضي ليتم إنهاء كافة الأمور بعد التواصل الذي تم بين الجانبين.

 

وكلف جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول لكرة القدم، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات المدرب البرتغالي ومعاونيه ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين.

وعبر البرتغالي جوزيه جوميز عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة.

حكام مباراة الزمالك ضد المقاولون الزمالك ضد المقاولون مباراة الزمالك ضد المقاولون الزمالك المقاولون اتحاد الكرة

