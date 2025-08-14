الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يعلن انتهاء أزمة مستحقات جوزيه جوميز

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق وجهازه المعاون.

 

جوزيه جوميز 

وشهدت الأيام الماضية، تواصل بين الإدارة الرياضية في نادي الزمالك بقيادة جون إدوارد وبين المدرب البرتغالي لإنهاء الأمور بصورة ودية بين الطرفين حتى لا تصل إلى مراحل التقاضي ليتم إنهاء كافة الأمور بعد التواصل الذي تم بين الجانبين.

وكلف جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول لكرة القدم، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات المدرب البرتغالي ومعاونيه ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين.

وعبر البرتغالي جوزيه جوميز عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك جوميز جوزيه جوميز اخبار الزمالك

مواد متعلقة

المصري يفوز على طلائع الجيش بثلاثية ويتصدر الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة أحمد ربيع

تدريبات تأهيلية وبدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري

يانيك فيريرا: تغييرات محتملة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المقاولون

فيريرا يرفض تواجد أحمد فتوح في قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

فيريرا يستقر على خط دفاع الزمالك أمام المقاولون بالدوري

انطلاق إذاعة صوت الزمالك الإثنين المقبل

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

دكتور بدر عبد العاطي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads