السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفلكلور والموسيقى العربية يزينان ختام الأسبوع الأول من "صيف بلدنا" في رأس البر ودمياط الجديدة

فعاليات صيف بلدنا
فعاليات "صيف بلدنا" برأس البر

 شهدت المسارح الرومانية في رأس البر ومنطقة الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، إقبالا كبيرا من الجمهور مع ختام الأسبوع الأول للموسم الخامس من فعاليات "صيف بلدنا". 

 وجاءت العروض تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان.

تنوع فني يجمع الغناء والفلكلور

تألقت فرق "أوبرا عربي كبار"، و"الدراما الحركية"، و"مصطفى كامل للموسيقى العربية"، و"الأقصر للفنون الشعبية"، بتقديم باقة من الأغاني والفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

شملت العروض أشهر الأغاني مثل: "يا واد يا تقيل"، و"بطلوا ده واسمعوا ده"، و"وحشتيني"، إلى جانب فقرات درامية راقصة مثل "على دمياط" و"بلادنا الحلوة" و"يا معافر".

عروض شعبية من كفر الشيخ والأقصر

قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية لوحات راقصة تعكس تنوع التراث المصري، من بينها رقصة التنورة، والفقرات النوبية والصعيدية والفلاحية. كما أبهرت فرقة الأقصر للفنون الشعبية الحضور بعروض التحطيب، والفقرات النوبية، وأغاني الأفراح الريفية.

 

فعاليات "صيف بلدنا"  بدمياط

اختتمت فعاليات الأسبوع الأول في منطقة اللسان برأس البر بعرض مميز لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، حيث أطربت الجمهور بأغنيات "زحمة يا دنيا"، و"الأقصر بلدنا"، و"سهر الليالي"، بمشاركة الحضور في الغناء. وفي دمياط الجديدة، قدمت فرقة المنصورة للموسيقى العربية كوكتيلًا من الأغاني الطربية مثل "مستنياك"، و"بعيد عنك"، و"على حزب وداد".

