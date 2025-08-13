دمياط تتخذ إجراءات لحماية سواحلها من آثار التغيرات المناخية

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وذلك في إطار جهود محافظة دمياط للتصدي للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وحماية السواحل والمنشآت الحيوية.

حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع، إضافةً إلى ممثلين عن الإدارات والجهات المعنية.

في سياق مشروع وطني لحماية الساحل الشمالي

جاء الاجتماع ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، الهادف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية من المخاطر الساحلية المحتملة.

وخلال اللقاء، استعرض فريق المشروع مخرجات الزيارات الميدانية والخطوات المتخذة لإعداد الخطة، بما في ذلك خرائط المخاطر الساحلية التي كشفت عن أربعة تهديدات رئيسية: النحر، الترسيب، الغمر، وتداخل مياه البحر في طبقات الأرض، خلال الفترة من 2025 وحتى 2100. وأظهرت الخرائط وقوع أجزاء كبيرة من المحافظة في مناطق "الخطورة الداعمة والحادة" لمخاطر الغمر، مما يستدعي تحركًا عاجلًا.

محافظ دمياط يبحث الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

تكامل البيانات ودراسات متخصصة

أكد محافظ دمياط أهمية تكامل جهود جميع الجهات لجمع بيانات تفصيلية عن المنشآت الحيوية والتوسعات المستقبلية، مثل المدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف، لإدراجها على خرائط المخاطر وتحديد المنشآت الواقعة في مناطق الخطر الشديد والمتوسط.

كما شدد على ضرورة إجراء دراسات ميدانية قبل تنفيذ أي مشروعات جديدة في هذه المناطق، وإجراء أبحاث متخصصة لتحديد المحاصيل الزراعية المناسبة للمناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية، إضافة إلى وضع حلول عاجلة للمشروعات القومية القائمة لتفادي أي خسائر مستقبلية.

دعم اللجنة المحلية وتوحيد الجهود

وأشار المحافظ إلى أن هذه البيانات ستكون الأساس لوضع خطة فعالة لإدارة المرحلة المقبلة وحماية مقدرات المحافظة.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار المحافظة رقم 87 لسنة 2024، القاضي بضم أعضاء جدد للجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تمثيلًا أوسع وتنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.